गैस सिलेंडर लेने वालों को झटका, LPG बुकिंग नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

LPG Booking Rules: घरेलू गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और जरूरी अपडेट सामने आई है। गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए बुकिंग गैप बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कालाबाजारी पर रोक लगाना और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।