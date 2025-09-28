दसवीं पास जुगाड़ू इंजीनियर ने कबाड़ कार से बनाई रोल्स रॉयस, अक्षय कुमार को देगा गिफ्ट

दसवीं पास जुगाड़ू इंजीनियर ने कबाड़ कार से बनाई रोल्स रॉयस (फोटो - एक्स पोस्ट)
हरियाणा के एक युवक ने अपनी जुगाड़ स्किल का उपयोग कर के एक कबाड़ गाड़ी को रोल्स रॉयल का लुक दे दिया है। यह युवक रोहतक के महम खेड़ी गांव का रहने वाला है। इस 10वीं पास युवक ने अपने घर के पास की एक कबाड़ की दुकान से एक पूरानी गाड़ी खरीदी और लगातार चार महीने दिन रात मेहनत कर के उसके लुक को पूरी तरह बदल दिया। इसे मॉडिफाई करने का काम पूरी तरह से पंकज ने खुद किया और इसे बदल कर रोल्स रॉयल का लुक दे दिया। पंकज की यह जुगाड़ू रोल्स रॉयल गाड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे है।
पंकज की इच्छा है कि वो यह गाड़ी बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को गिफ्ट करे। अक्षय को यह गाड़ी गिफ्ट करने के पीछे भी पंकज के पास एक खास वजह है। पंकज ने बताया कि वह बचपन से ही अक्षय की फिल्में देखता है और उन्हें बहुत पसंद करता है। उसने कहा कि, अक्षय ने साल 2012 में आई फिल्म ‘जोकर’ और 2018 में आई ‘पैड मैन’ में जुगाड़ू इनोवेटर का किरदार निभाया था। इसी से इंस्पायर होकर उसने भी यह जुगाड़ू गाड़ी बनाई है। इसलिए ही वह यह कार अक्षय को गिफ्ट करना चाहता है। उसने बताया कि वह नवरात्रि के बाद गाड़ी को ट्रक के जरिए मुंबई ले जाकर अक्षय को गिफ्ट करेगा।
इस कार के सामने आने के बाद से ही लोग इसकी काफी सराहना कर रहे है और पंकज जुगाड़ू इंजीनियर के नाम से मशहूर होने लगा है। लेकिन इसे बनाने से पहले पंकज का जीवन आसान नहीं था। उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने बड़े भाई से पैसे लेकर यह गाड़ी तैयार की। उसने 40 हजार में कबाड़ से पूरानी एसेंट कार खरीदी और इंजन के अलावा उसके सारे पार्ट्स को बदला। इसके लिए कुछ नए पार्ट्स पंकज दिल्ली से लाया, कुछ घर पर तैयार किए और पूरी गाड़ी की बॉडी को एक नया लुक दिया है। इसे पूरी तरह मॉडिफाई करने में पंकज ने लगभग 4 लाख रुपये का खर्चा किया है।
पंकज को बचपन से ही गाड़ियों के साथ जुगाड़ करना पसंद था। वह अक्सर छोटी छोटी मोटरों को जोड़ कर कुछ नया बनाने का प्रयास करता रहता था। उसे जब घर वाले खिलौने की कार दिलाते तो वह उन्हें अदल बदल कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। पकंज ने बताया कि, पढ़ाई में उसका दिमाग शुरु से ही नहीं लगता था। मां-बाप उसे पढ़ने लिखने के लिए कहते थे लेकिन वह हमेशा से मैकेनिक बनना चाहता था। पहले परिवार वालों ने मारपीट कर पकंज पर पढ़ाई का दबाव बनाया लेकिन बाद में वह उसके सपनों को समझ गए और उसका सहयोग करने लगे।
