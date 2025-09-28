दसवीं पास जुगाड़ू इंजीनियर ने कबाड़ कार से बनाई रोल्स रॉयस, अक्षय कुमार को देगा गिफ्ट

इस कार के सामने आने के बाद से ही लोग इसकी काफी सराहना कर रहे है और पंकज जुगाड़ू इंजीनियर के नाम से मशहूर होने लगा है। लेकिन इसे बनाने से पहले पंकज का जीवन आसान नहीं था। उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने बड़े भाई से पैसे लेकर यह गाड़ी तैयार की। उसने 40 हजार में कबाड़ से पूरानी एसेंट कार खरीदी और इंजन के अलावा उसके सारे पार्ट्स को बदला। इसके लिए कुछ नए पार्ट्स पंकज दिल्ली से लाया, कुछ घर पर तैयार किए और पूरी गाड़ी की बॉडी को एक नया लुक दिया है। इसे पूरी तरह मॉडिफाई करने में पंकज ने लगभग 4 लाख रुपये का खर्चा किया है।