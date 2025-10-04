ट्रक के नीचे आने से तीन साल की मासूम का सिर धड़ से अलग, बेटी की लाश से लिपट कर रोते-रोते बेहोश हुई मां

अंबाला सड़क हादसा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आने से एक तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक से पंजाब के पटियाला से बाइक से अंबाला आ रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी बच्ची और उसके पिता उछल कर काफी दूर गिरे। सड़क पर गिरते ही बच्ची ट्रक के निचे आ गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वहीं बच्ची के पिता को भी गंभीर चोटें आई जिसके चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, गगनदीप सिंह, अपनी पत्नी प्रवीण कुमारी और बेटी हर्षदीप कौर के साथ बाइक पर पटियाला जिले के शंभू इलाके से दवाई लेने अंबाला सिटी जा रहे थे। इस दौरान जब वह अंबाला शहर की सीमा के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के चलते गगनदीप और बीच में बैठी बेटी हर्षदीप बाइक से दूर उछल कर गिरे, जबकि सबसे पीछे बैठी प्रवीण पास ही में गिर गई।
टक्कर लगते ही ड्राइवर ने ट्रक के ब्रेक लगाए, लेकिन तीन साल की हर्षदीप उसके नीचे आ चुकी थी और उसका सिर धड़ ले अलग हो गया था। हर्षदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हर्षदीप के पिता गगनदीप भी काफी दूर जाकर गिरे जिससे वह बूरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि मां प्रवीण को हल्की चोटें आई। प्रवीण घटना के तुरंत बाद थोड़ होश में आई और अपनी बेटी की लाश को उठाकर जोर जोर से रोने लगी। बेटी से लिपट लिपट मां दुख से चिखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद बेटी के मृत देह को गोद में लिए वह बेहोश हो गई।
दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के इलाके में हलचल मच गई। लोग दुर्घटना स्थल की तरफ भागे और घायलों की मदद में जुट गए। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई और एंबुलेंस को बुलाया गया। पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया, जबकि उसका चालक दुर्घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरु कर दी है।
