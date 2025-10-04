ट्रक के नीचे आने से तीन साल की मासूम का सिर धड़ से अलग, बेटी की लाश से लिपट कर रोते-रोते बेहोश हुई मां

हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आने से एक तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक से पंजाब के पटियाला से बाइक से अंबाला आ रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी बच्ची और उसके पिता उछल कर काफी दूर गिरे। सड़क पर गिरते ही बच्ची ट्रक के निचे आ गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वहीं बच्ची के पिता को भी गंभीर चोटें आई जिसके चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।