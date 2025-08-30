हरियाणा के भिवानी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू रोड पर हालुवास मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिंद्रा बोलेरो, मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा की टक्कर में गांव देवसर के तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक पिता और उसका पुत्र शामिल हैं। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।