कांग्रेस के बागी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, विधायकी से दे सकते हैं इस्तीफा

Kuldeep Bishnoi:

आदमपुर से कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जबसे गृह मंत्री अमित शाह और बजो अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है तबसे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इस मुलाकात के बाद ही बिश्नोई ने अपने ट्विटर पर बदलाव किया था और पार्टी हाई कमान की तस्वीरें हटा दी थीं। अटकलें हैं कि वो विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि 10 जून को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान अजय माकन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के बाद पार्टी ने उन्हें प्रमुख पदों से हटा दिया था। फिलहाल वो पार्टी से निष्कासित नहीं हुई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।

