नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को कुचला, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

हरियाणा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है यहां एक पुलिसकर्मी की लापरवाही के चलते एक हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया है। यहां के पलवल शहर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने नशे की हालत में स्कूल से घर जा रहे तीन भाइयों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत हो गई जबकि तीसरे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में की गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
नशे में धुत नरेंद्र ने स्कूल से लौट रहे अयान (13) अहसान (9) और अरजान (7) को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अयान और अहसान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अरजान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बच्चों को टक्कर मारने के बाद आरोपी नरेंद्र ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसका पीछा कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी पूरी तरह से नशे की हालत में था।
उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) मोहिंदर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार को दोपहर करीब 1.30 बजे बच्चे एक सरकारी स्कूल से घर लौट रहे थे। उसी दौरान मेवात में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए तीन बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, और तीसरे को गंभीर हालत में रोहतक रेफर किया गया है। हालांकि डीएसपी ने आरोपी नरेंद्र के नशे में होने वाली बात की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि, मेडिकल जांच से पता चलेगा कि आरोपी ने शराब पी रखी थी या नहीं।
डीएसपी ने आगे कहा, दुर्घटना के समय गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। हमने गाड़ी को जब्त कर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा, हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी हरसंभव मदद करेंगे। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए है जिनमें आरोपी एक्सीडेंट के बाद आसपास मौजूद लोगों से बहस करता नजर आ रहा है। एक लोकल व्यक्ति ने दुर्घटना के बाद यह वीडियो बनाया और इसे ऑनलाइन शेयर कर दिया।
वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी वीडियो में कहता दिखाई दे रहा है कि, उसने तीन लड़कों को मार डाला और वह रुका भी नहीं, हमने उसे रोका। वह शराब के नशे में है। पीड़ितों के पिता शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके बेटे अपने घर के पास एक स्कूल में पढ़ते थे और पैदल ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक शराबी पुलिसवाले ने कार से उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद भी पुलिसवाले ने गाड़ी नहीं रोकी और भागने की कोशिश की। जब हमने उसे रोका, तो वह बहस करने लगा। उसने हमें धमकाया कि वह एक पुलिसवाला है। तब हमने पुलिस को बुलाया।