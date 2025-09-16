Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को कुचला, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

हरियाणा के पलवल में एक नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को टक्कर मार दी जिसके चलते दो भाइयों की मौत हो गई जबकि एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 16, 2025

Haryana drunk policeman hit three brothers with speeding car
हरियाणा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से तीन भाइयों को टक्कर मारी (फोटो- एक्स पोस्ट)

हरियाणा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है यहां एक पुलिसकर्मी की लापरवाही के चलते एक हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया है। यहां के पलवल शहर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने नशे की हालत में स्कूल से घर जा रहे तीन भाइयों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत हो गई जबकि तीसरे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में की गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

टक्कर मारने के बाद आरोपी ने की भागने की कोशिश

नशे में धुत नरेंद्र ने स्कूल से लौट रहे अयान (13) अहसान (9) और अरजान (7) को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अयान और अहसान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अरजान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बच्चों को टक्कर मारने के बाद आरोपी नरेंद्र ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसका पीछा कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी पूरी तरह से नशे की हालत में था।

ये भी पढ़ें

चलती ट्रेन से उतरते हुए हादसे की चपेट में आई दो बहने, एक का कटा सिर और दूसरी के उड़े चिथड़े
राष्ट्रीय
मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

डीएसपी ने की घटना की पुष्टि

उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) मोहिंदर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार को दोपहर करीब 1.30 बजे बच्चे एक सरकारी स्कूल से घर लौट रहे थे। उसी दौरान मेवात में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए तीन बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, और तीसरे को गंभीर हालत में रोहतक रेफर किया गया है। हालांकि डीएसपी ने आरोपी नरेंद्र के नशे में होने वाली बात की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि, मेडिकल जांच से पता चलेगा कि आरोपी ने शराब पी रखी थी या नहीं।

आरोपी को किया गिरफ्तार

डीएसपी ने आगे कहा, दुर्घटना के समय गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। हमने गाड़ी को जब्त कर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा, हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी हरसंभव मदद करेंगे। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए है जिनमें आरोपी एक्सीडेंट के बाद आसपास मौजूद लोगों से बहस करता नजर आ रहा है। एक लोकल व्यक्ति ने दुर्घटना के बाद यह वीडियो बनाया और इसे ऑनलाइन शेयर कर दिया।

बच्चों को कुचलने के बाद पुलिस होने का दिखाया धौंस

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी वीडियो में कहता दिखाई दे रहा है कि, उसने तीन लड़कों को मार डाला और वह रुका भी नहीं, हमने उसे रोका। वह शराब के नशे में है। पीड़ितों के पिता शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके बेटे अपने घर के पास एक स्कूल में पढ़ते थे और पैदल ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक शराबी पुलिसवाले ने कार से उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद भी पुलिसवाले ने गाड़ी नहीं रोकी और भागने की कोशिश की। जब हमने उसे रोका, तो वह बहस करने लगा। उसने हमें धमकाया कि वह एक पुलिसवाला है। तब हमने पुलिस को बुलाया।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / National News / नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को कुचला, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.