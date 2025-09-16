नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को कुचला, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी वीडियो में कहता दिखाई दे रहा है कि, उसने तीन लड़कों को मार डाला और वह रुका भी नहीं, हमने उसे रोका। वह शराब के नशे में है। पीड़ितों के पिता शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके बेटे अपने घर के पास एक स्कूल में पढ़ते थे और पैदल ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक शराबी पुलिसवाले ने कार से उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद भी पुलिसवाले ने गाड़ी नहीं रोकी और भागने की कोशिश की। जब हमने उसे रोका, तो वह बहस करने लगा। उसने हमें धमकाया कि वह एक पुलिसवाला है। तब हमने पुलिस को बुलाया।