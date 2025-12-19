19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

इंसानियत शर्मसार: महिला ने रची अपनी ही दोस्त के रेप की साजिश, बहाने से ले गई होटल और फिर…

Haryana Crime News: 23 वर्षीय महिला शूटर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की सहेली और उसके दोस्तों पर साजिश रचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भिवानी

image

Devika Chatraj

Dec 19, 2025

महिला शूटर से दुष्कर्म (AI Image)

Faridabad Police Case: हरियाणा के फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक होटल में 23 वर्षीय महिला शूटर के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता भिवानी की रहने वाली है और अपनी सहेली के साथ फरीदाबाद में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। आरोप है कि प्रतियोगिता के बाद घर लौटने के दौरान उसकी ही सहेली और उसके दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

लेट होने के बहाने से रोका

पीड़िता के अनुसार, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह और उसकी सहेली मेट्रो के जरिए भिवानी लौटने की योजना बना रही थीं। इसी दौरान सहेली ने कहा कि वह अपने एक दोस्त को बुला रही है, जो दोनों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। सहेली ने अपने दोस्त गौरव को फोन किया, जो फरीदाबाद का रहने वाला है। करीब आधे घंटे बाद गौरव अपने एक अन्य दोस्त सतेंद्र के साथ वहां पहुंचा। इसके बाद गौरव ने यह कहकर दोनों को रोक लिया कि रात हो चुकी है और भिवानी पहुंचते-पहुंचते काफी देर हो जाएगी। इसी बहाने उसने दोनों को फरीदाबाद के एक होटल में रुकने की सलाह दी।

पार्टी के बाद किया दुष्कर्म

गौरव के कहने पर दोनों युवतियां होटल में रुक गईं। होटल में दो कमरे बुक किए गए, जबकि गौरव और सतेंद्र भी वहीं ठहरे। पीड़िता का आरोप है कि चारों ने होटल के एक कमरे में बैठकर देर रात तक पार्टी की। इस दौरान सहेली गौरव के साथ होटल से बाहर किसी सामान को लेने चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सतेंद्र ने महिला निशानेबाज के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता सदमे में आ गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी।

सहेली समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से पीड़िता की सहेली, गौरव और सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सहेली इस पूरी साजिश में शामिल थी और उसने जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे फंसाया।फिलहाल फरीदाबाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात की योजना पहले से बनाई गई थी या नहीं।

Hindi News / National News / इंसानियत शर्मसार: महिला ने रची अपनी ही दोस्त के रेप की साजिश, बहाने से ले गई होटल और फिर…

