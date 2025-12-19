इंसानियत शर्मसार: महिला ने रची अपनी ही दोस्त के रेप की साजिश, बहाने से ले गई होटल और फिर…

पीड़िता के अनुसार, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह और उसकी सहेली मेट्रो के जरिए भिवानी लौटने की योजना बना रही थीं। इसी दौरान सहेली ने कहा कि वह अपने एक दोस्त को बुला रही है, जो दोनों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। सहेली ने अपने दोस्त गौरव को फोन किया, जो फरीदाबाद का रहने वाला है। करीब आधे घंटे बाद गौरव अपने एक अन्य दोस्त सतेंद्र के साथ वहां पहुंचा। इसके बाद गौरव ने यह कहकर दोनों को रोक लिया कि रात हो चुकी है और भिवानी पहुंचते-पहुंचते काफी देर हो जाएगी। इसी बहाने उसने दोनों को फरीदाबाद के एक होटल में रुकने की सलाह दी।