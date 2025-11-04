Patrika LogoSwitch to English

कुल्हाड़ी लेकर प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा तीन बच्चों का बाप, पुलिस ने पकड़ा तो खुद को लगाई आग

फरीदाबाद में एक शादी के दौरान दुल्हन का प्रेमी वहां पहुंच गया और तमाशा करने लगा। उसने शादी रुकवाने की कोशिश की जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस हिरासत में युवक ने खुद को आग लगा ली जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 04, 2025

Haryana news

प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा प्रेमी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के फरीदाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां रामनगर में एक शादी समारोह के दौरान फिल्मों जैसा भयंकर ड्रामा देखने को मिला। दुल्हन का प्रेमी शादी की रस्मों के बीच पंडाल में घुस गया और हंगामा करने लगा। दूल्हा-दुल्हन के स्टेज पर आने से कुछ ही देर पहले, यह युवक एक काले बैग के साथ गाड़ी से पंडाल के बाहर पहुंचा और फिर अंदर घुसकर उसने चिल्लाते हुए शादी का विरोध किया और दावा किया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती।

10 साल की शादी और तीन बच्चों के बावजूद प्रेम-संबंध

युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कोसीकलां निवासी 30 वर्षीय धर्मवीर के रूप में हुई है। वह 10 सालों से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। धर्मवीर पिछले चार सालों से एक युवती के साथ रिलेशन में था और जब उसे प्रेमिका की शादी का पता चला तो वह उसका विरोध करने लगा। उसने प्रेमिका को शादी करने से मना किया लेकिन वह नहीं मानी तो धर्मवीर शराब पीकर उसकी शादी रोकने पहुंच गया।

नशे की हालत में किया तमाशा

धर्मवीर ने पंडाल में पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान धर्मवीर ने पास में रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली और लोगों को डराने लगा। वह बार-बार धमकी दे रहा था कि वह अपनी प्रेमिका की शादी नहीं होने देगा और उसे किसी और का नहीं होने देगा। धर्मवीर नशे की हालत में था, जिसका फायदा उठाकर दुल्हन की बुआ ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। इसके बाद, वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।

गंभीर हालत में धर्मवीर को दिल्ली किया गया रेफर

इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंच कर धर्मवीर को हिरासत में ले लिया। पंडाल से पुलिस धर्मवीर को सेक्टर-11 चौकी ले गई और उसे एक कमरे में बैठा दिया। वहां उसने अपने बैग में से पैट्रोल निकाला और खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुंरत आग बुझाई और धर्मवीर को नजदीकि अस्पताल लेकर गए। वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है।

विवाद के बाद भी हो गई प्रेमिका की शादी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धर्मवीर का शरीर 50 से 60 प्रतिशत जल चुका है और अभी वह ICU में एडमिट है। वहीं इतने विवाद के बावजूद भी धर्मवीर की प्रेमिका की शादी नहीं रुकी। धर्मवीर को पुलिस पकड़ के ले गई जिसके बाद शादी की बाकी रस्में की गई और फिर लड़की विदा हो कर अपने ससुराल भी चली गई।

Published on:

04 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / National News / कुल्हाड़ी लेकर प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा तीन बच्चों का बाप, पुलिस ने पकड़ा तो खुद को लगाई आग

