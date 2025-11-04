कुल्हाड़ी लेकर प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा तीन बच्चों का बाप, पुलिस ने पकड़ा तो खुद को लगाई आग

प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा प्रेमी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के फरीदाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां रामनगर में एक शादी समारोह के दौरान फिल्मों जैसा भयंकर ड्रामा देखने को मिला। दुल्हन का प्रेमी शादी की रस्मों के बीच पंडाल में घुस गया और हंगामा करने लगा। दूल्हा-दुल्हन के स्टेज पर आने से कुछ ही देर पहले, यह युवक एक काले बैग के साथ गाड़ी से पंडाल के बाहर पहुंचा और फिर अंदर घुसकर उसने चिल्लाते हुए शादी का विरोध किया और दावा किया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती।
युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कोसीकलां निवासी 30 वर्षीय धर्मवीर के रूप में हुई है। वह 10 सालों से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। धर्मवीर पिछले चार सालों से एक युवती के साथ रिलेशन में था और जब उसे प्रेमिका की शादी का पता चला तो वह उसका विरोध करने लगा। उसने प्रेमिका को शादी करने से मना किया लेकिन वह नहीं मानी तो धर्मवीर शराब पीकर उसकी शादी रोकने पहुंच गया।
धर्मवीर ने पंडाल में पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान धर्मवीर ने पास में रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली और लोगों को डराने लगा। वह बार-बार धमकी दे रहा था कि वह अपनी प्रेमिका की शादी नहीं होने देगा और उसे किसी और का नहीं होने देगा। धर्मवीर नशे की हालत में था, जिसका फायदा उठाकर दुल्हन की बुआ ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। इसके बाद, वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।
इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंच कर धर्मवीर को हिरासत में ले लिया। पंडाल से पुलिस धर्मवीर को सेक्टर-11 चौकी ले गई और उसे एक कमरे में बैठा दिया। वहां उसने अपने बैग में से पैट्रोल निकाला और खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुंरत आग बुझाई और धर्मवीर को नजदीकि अस्पताल लेकर गए। वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धर्मवीर का शरीर 50 से 60 प्रतिशत जल चुका है और अभी वह ICU में एडमिट है। वहीं इतने विवाद के बावजूद भी धर्मवीर की प्रेमिका की शादी नहीं रुकी। धर्मवीर को पुलिस पकड़ के ले गई जिसके बाद शादी की बाकी रस्में की गई और फिर लड़की विदा हो कर अपने ससुराल भी चली गई।
