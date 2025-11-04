कुल्हाड़ी लेकर प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा तीन बच्चों का बाप, पुलिस ने पकड़ा तो खुद को लगाई आग

धर्मवीर ने पंडाल में पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान धर्मवीर ने पास में रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली और लोगों को डराने लगा। वह बार-बार धमकी दे रहा था कि वह अपनी प्रेमिका की शादी नहीं होने देगा और उसे किसी और का नहीं होने देगा। धर्मवीर नशे की हालत में था, जिसका फायदा उठाकर दुल्हन की बुआ ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। इसके बाद, वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।