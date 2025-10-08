Patrika LogoSwitch to English

हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

हरियाणा के IPS अफसर वाई पूरन कुमार सिंह ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। पूरन के शव के पास से पुलिस को 8-9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर 35 IPS अफसर और कुछ IAS अफसरों पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 08, 2025

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सिंह (फोटो- AIR एक्स पोस्ट)

हरियाणा के चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सीनियर IPS अफसर ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है। मृतक IPS अफसर वाई पूरन कुमार सिंह हरियाणा में एडीजीपी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित अपने घर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर पर गोली मार कर अपनी जान दे दी। पूरन ने सोमवार को अपने गनमैन से यह बंदूक ली थी। पुलिस ने पूरन की आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर पूरन ने यह कदम उठाया है।

बेटी को बेसमेंट में मिली पिता की लाश

पूरन ने मंगलवार सुबह और दोपहर के बीच में अपने घर के बेसमेंट में खुद को गोली मार ली थी। बेसमेंट के साउंडप्रूफ होने के चलते किसी को गोली की आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद उनकी बेटी जब उन्हें ढूंढते हुए नीचे गई तो उसने पिता की खून में लथपथ लाश देखी। पूरन की लाश के पास बेटी को बंदूक भी मिली थी जिसका इस्तेमाल कर पूरन ने आत्महत्या की। इसके बाद बेटी ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस को दोपहर करीब डेढ़ बजे घटना की सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद घटनास्थल की पूरी तरह से जांच की और शाम 5 बजे शव को अस्पताल भिजवाया।

पूरन की पत्नी IAS अफसर

दुर्घटना के समय पूरन की पत्नी अमनीत पी. कुमार घर में नहीं थी। वह एक IAS अफसर है और वह इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान के ऑफिशियल दौरे पर थी। पूरन की आत्महत्या की सूचना मिलते ही वह भारत के लिए रवाना हो गई है। अमनीत आज चंडीगढ़ लौटेंगी, जिसके बाद पूरन का पोस्टमॉर्टम होगा और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

गनमैन सुशील पर दर्ज रिश्वत केस आत्महत्या की वजह?

पूरन कुमार की आत्महत्या के पीछे कथित तौर पर रोहतक में उनके गनमैन सुशील पर दर्ज रिश्वत केस को माना जा रहा है। शराब ठेकेदार से हर महीने ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोपों में गनमैन के खिलाफ केस दर्ज था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। इस दौरान जब सुशील से पूछताछ की गई तो उसने पूरन कुमार का नाम भी लिया था। रोहतक के SP नरेंद्र बिजारणिया ने इस बात की पुष्टि की है और इसे ही पूरन की आत्महत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं किया गया है।

सुसाइड नोट में 35 IPS अफसर और कुछ IAS अफसरों के नाम

हालांकि, पुलिस प्रवक्त ने पूरन के शव के पास से वसीयत और फाइनल नोट मिलने की बात को स्वीकार किया है। पूरन के सोसाइड नोट की डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों की मानें तो पूरन ने मरने से पहले 8 से 9 पेजों का सुसाइड नोट लिखा था। इस लेटर में पूरन ने 30 से 35 IPS अफसर और कुछ IAS अफसरों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। आत्महत्या से पहले पूरन ने यह लेटर अपनी पत्नी के अलावा 2 IPS अफसरों को भी भेजे थे।

Published on:

08 Oct 2025 09:41 am

Hindi News / National News / हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

