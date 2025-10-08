हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

पूरन ने मंगलवार सुबह और दोपहर के बीच में अपने घर के बेसमेंट में खुद को गोली मार ली थी। बेसमेंट के साउंडप्रूफ होने के चलते किसी को गोली की आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद उनकी बेटी जब उन्हें ढूंढते हुए नीचे गई तो उसने पिता की खून में लथपथ लाश देखी। पूरन की लाश के पास बेटी को बंदूक भी मिली थी जिसका इस्तेमाल कर पूरन ने आत्महत्या की। इसके बाद बेटी ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस को दोपहर करीब डेढ़ बजे घटना की सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद घटनास्थल की पूरी तरह से जांच की और शाम 5 बजे शव को अस्पताल भिजवाया।