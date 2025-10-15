Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आज होगा IPS पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम, 8 दिन बाद पत्नी ने दी मंजूरी

IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के 8 दिन बाद आज सुबह 9 बजे पीजीआई मोर्ट्यूरी में उनका पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम के लिए डॉक्टरों का स्पेशल पैनल का गठन किया गया है, जो एसडीएम और SIT की निगरानी में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

2 min read

भिवानी

image

Devika Chatraj

Oct 15, 2025

IPS पूरन कुमार का पोस्टमार्टम (X)

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार (Y Puran Kumar) की कथित आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में गोली मारकर की गई आत्महत्या के 8 दिन बाद आज सुबह 9 बजे पीजीआई मोर्ट्यूरी में उनका पोस्टमॉर्टम होगा। पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार (Amneet P. Kumar) ने आखिरकार पुलिस को सहमति दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ जांच में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई। पोस्टमॉर्टम के लिए डॉक्टरों का स्पेशल पैनल गठित किया गया है, जो एसडीएम और SIT की निगरानी में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी।

ASI की मौत पर उलझा मामला

उधर, रोहतक में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे मामले को भ्रष्टाचार और साजिश के चक्र में उलझा दिया। इस केस की जांच कर रहे साइबर सेल के ASI संदीप कुमार लाठर (41) ने मंगलवार को खुद को गोली मार ली। घटनास्थल से 3 पेज का सुसाइड नोट और 6 मिनट 26 सेकंड का वीडियो मैसेज बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने दिवंगत IPS पूरन कुमार और उनके परिवार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ASI संदीप ने दावा किया कि वे "सत्य के लिए शहादत" दे रहे हैं, और IPS पूरन ने जातिवाद का सहारा लेकर भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश की।

पोस्टमॉर्टम में देरी का कारण

IPS पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ PGI मोर्ट्यूरी में रखा हुआ है। 8 दिनों तक अंतिम संस्कार न होने से परिवार और समर्थकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अमनीत कुमार ने सहमति तभी दी जब हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए:

  • राज्य DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, उनकी जगह 1991 बैच IPS ओमप्रकाश सिंह को नया DGP बनाया गया।
  • रोहतक SP नरेंद्र बिजरनिया को हटा दिया गया।
  • FIR में SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) जोड़ी गई, जो 10 साल से अधिक सजा वाले अपराधों पर उम्रकैद की सिफारिश करती है।

अधिकारीयों की गिरफ्तारी की मांग

परिवार का कहना है कि IPS पूरन ने अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में 16 IAS/IPS अधिकारियों (DGP कपूर और SP बिजरनिया सहित) पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया था। अमनीत ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

IPS पूरन पर ASI के गंभीर आरोप

रोहतक के लाढौत गांव के खेत में बने एक कमरे में ASI संदीप का शव मिला। सेवा रिवॉल्वर से गोली मारकर की गई आत्महत्या की पुष्टि हुई। वे साइबर सेल में तैनात थे और IPS पूरन पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कर रहे थे। नोट और वीडियो में उन्होंने कहा IPS पूरन "भ्रष्ट अधिकारी" थे, जो रोहतक रेंज में पोस्टिंग के बाद ईमानदार अफसरों को हटाकर भ्रष्ट लोगों को तरजीह देते थे। उन्होंने हत्या जैसे गंभीर केसों से आरोपी हटाने के बदले रिश्वत ली। 6 अक्टूबर को पूरन के गनमैन हेड कांस्टेबल सुशील को 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। पूछताछ में सुशील ने कबूला कि पैसे शराब ठेकेदार से IG पूरन के इशारे पर लिए गए थे। ठेकेदार को गैंगस्टर ने धमकाया था, मदद के नाम पर रिश्वत मांगी गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई।

DGP की ईमानदारी को लेकर कहा

ASI संदीप ने SP बिजरनिया और DGP कपूर को "ईमानदार" बताया, जबकि पूरन के परिवार (IAS पत्नी, MLA जीजा, SC कमीशन सदस्य) पर संपत्ति जांच की मांग की। SP रोहतक सुरिंदर सिंह भोरिया ने ASI संदीप को "कुशल और ईमानदार" बताया। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। संदीप के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है वे IPS पूरन की पत्नी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 08:56 am

Hindi News / National News / आज होगा IPS पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम, 8 दिन बाद पत्नी ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गोवा के कृषि मंत्री व पूर्व सीएम रवि नाइक का हार्ट अटैक से निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय

आरोपी जेल में, फिर भी साल भर से एक क्वार्टर में मां-बेटे को बना रखा था बंधक, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न!

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: चुनावी दंगल में उतरे पति तो विधायक पत्नी नीलम देवी और स्वर्णा सिंह का कटा टिकट, जानिए कौन हैं इनके हस्बैंड

Anant Singh Filed his nomination from Mokama
राष्ट्रीय

चिराग पासवान के खिलाफ इन दो सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा NDA का यह दल, कहा- सूची तैयार है

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: कुछ घंटे बाद ही भाकपा माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची ली वापस, बड़ी वजह आई सामने

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.