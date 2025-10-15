आज होगा IPS पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम, 8 दिन बाद पत्नी ने दी मंजूरी

रोहतक के लाढौत गांव के खेत में बने एक कमरे में ASI संदीप का शव मिला। सेवा रिवॉल्वर से गोली मारकर की गई आत्महत्या की पुष्टि हुई। वे साइबर सेल में तैनात थे और IPS पूरन पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कर रहे थे। नोट और वीडियो में उन्होंने कहा IPS पूरन "भ्रष्ट अधिकारी" थे, जो रोहतक रेंज में पोस्टिंग के बाद ईमानदार अफसरों को हटाकर भ्रष्ट लोगों को तरजीह देते थे। उन्होंने हत्या जैसे गंभीर केसों से आरोपी हटाने के बदले रिश्वत ली। 6 अक्टूबर को पूरन के गनमैन हेड कांस्टेबल सुशील को 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। पूछताछ में सुशील ने कबूला कि पैसे शराब ठेकेदार से IG पूरन के इशारे पर लिए गए थे। ठेकेदार को गैंगस्टर ने धमकाया था, मदद के नाम पर रिश्वत मांगी गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई।