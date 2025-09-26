Viral Video: हरियाणा में पति ने होटल में पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ पकड़ा, मच गया हंगामा

Viral Video Haryana: एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video Haryana) हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक होटल में दूसरे पुरुष के साथ रंगे हाथों (Haryana Hotel Raid) पकड़ा है। यह घटना स्थानीय लोगों और नेटिज़न्स के बीच चर्चा का विषय बन गई है। हरियाणा के इस वीडियो में दिख रहा है कि पति ने होटल के कमरे में छापा मार कर अपनी पत्नी और उसके साथी को पकड़ा, जिसके बाद तीखी बहस और हंगामा हुआ। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो में पति गुस्से में होटल के कमरे में घुसता है और अपनी पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ देख कर भड़क (Wife Caught Cheating) जाता है। उसने दोनों को मौके पर पकड़ लिया और जोरदार तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। वीडियो (Social Media Controversy)में पति को गुस्से में सवाल पूछते हुए सुना जा सकता है, जबकि पत्नी और उसके साथी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। पति ने उनकी सफाई को नजरअंदाज करते हुए उन पर धोखे का आरोप लगाया। यह नजारा देखने वालों के लिए चौंकाने वाला था।