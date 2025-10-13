शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका, चार पीढियों के साथ के बाद भाजपा में शामिल होने जा रहे जगदीप सिंह चीमा

शिअद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने 30 सितंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर चीमा को पार्टी से निकाले जाने की खबर की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि चीमा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। शिअद से निकाले जाने के कुछ ही दिनों बाद अब चीमा ने उनकी विरोधी भाजपा का हाथ थाम लिया है। आज चीमा भाजपा में शामिल हो जाएंगे और अध्यक्ष शर्मा उनकी पार्टी में शमूलियत कराएंगे। इस दौरान राज्य के सीएम के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।