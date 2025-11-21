हरियाणा में PM-CM के पोस्टरों के साथ अभद्रता, कालिख पोत कर ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ लिखा

सिरसा में BJP ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों पर पीएम और सीएम समेत अन्य पार्टी नेताओं के चेहरे पर कालिख पोती गई। पार्टी ऑफिस के साथ साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगे पोस्टरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। वहीं पानीपत में नेशनल हाईवे-44 पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती गई। घटना सामने आने पर बीजेपी में इसे लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। पार्टी ने इस तरह की हरकत की कड़ी निंदा की और सिरसा में सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। BJP नेताओं की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।