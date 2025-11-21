Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

हरियाणा में PM-CM के पोस्टरों के साथ अभद्रता, कालिख पोत कर ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ लिखा

हरियाणा में बीजेपी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टरों पर अज्ञात लोगों ने कालिख पोतकर 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लिख दिए। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

posters of PM and CM blackened in haryana

हरियाणा में PM-CM के पोस्टरों के साथ अभद्रता (फोटो-पत्रिका ग्राफिक्स)

हरियाणा में भाजपा के पोस्टरों के साथ अभद्रता करने की एक घटना सामने आई है। यहां बीजेपी दफ्तरों के साथ साथ शहरों में अन्य जगहों पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टरों पर कुछ लोगों ने कालिख पोत कर और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसी नारे वहां लिख दिए। राज्य के पानीपत, सिरसा, करनाल और फतेहाबाद जैसे शहरों में पार्टी के पोस्टरों के साथ यह हरकत की गई है।

पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया

सिरसा में BJP ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों पर पीएम और सीएम समेत अन्य पार्टी नेताओं के चेहरे पर कालिख पोती गई। पार्टी ऑफिस के साथ साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगे पोस्टरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। वहीं पानीपत में नेशनल हाईवे-44 पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती गई। घटना सामने आने पर बीजेपी में इसे लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। पार्टी ने इस तरह की हरकत की कड़ी निंदा की और सिरसा में सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। BJP नेताओं की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

बीजेपी ने कहा वह लोग कांग्रेस के भेजे हुए

बीजेपी ने तुरंत इन पोस्टरों को हटवाया और इस घटना के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता अमन चोपड़ा ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, पोस्टरों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग शरारती तत्व नहीं, बल्कि कांग्रेस के भेजे हुए हैं। चोपड़ा ने इस हरकत को शर्मनाक बताया। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपो को पूरी तरह से निराधार बताय है। कांग्रेस के सिरसा अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि, उन्होंने वीडियो देखे है लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सब किसने किया है।

यूथ कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

कांग्रेस ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली लेकिन वो इसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकी। इंडिया यूथ कांग्रेस ने तुंरत इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे चुनावों में बेइमानी का नतीजा बताया है। उन्होंने लिखा, ब्राजीलियन जनता पार्टी और बेईमान चुनाव आयोग ने अगर हरियाणा में धांधली नही की होती, तो हरियाणा में कभी कमल नही खिलता। आज पूरे हरियाणा में एक ही नारा दिखाई और सुनाई दे रहा है, वोट चोर - गद्दी छोड़। यूथ कांग्रेस ने आगे लिखा, क्योंकि जो सरकार ही फर्जी वोटिंग के आधार पर बनी, वो हरियाणा के भविष्य का फैसला नही कर सकती।

Published on:

21 Nov 2025 12:54 pm

Hindi News / National News / हरियाणा में PM-CM के पोस्टरों के साथ अभद्रता, कालिख पोत कर 'वोट चोर गद्दी छोड़' लिखा

