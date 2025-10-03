Patrika LogoSwitch to English

पहले भागकर की लव मैरिज फिर मां बाप की मर्जी से दूसरी शादी को हुई तैयार, पति ने किया विरोध तो…

हरियाणा में एक युवक ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी का विरोध किया तो उसके ससुराल वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और उस पर धारधार हथियार से हमला किया। हमले में युवक के हाथ पैर टूट गए।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 03, 2025

Haryana man beaten by wife's family

हरियाणा में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के परिवार ने पीटा (पत्रिका ग्राफिक्स)

हरियाणा के सोनीपत से एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक आदमी को सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटो शेयर करना इतना भारी पड़ गया कि उसके चलते उसकी जमकर पिटाई हुई। आशचर्य की बात यह है कि युवक के साथ यह मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के ही घर वालों ने की थी। युवक की पत्नी के घर वालों ने धारधार हथियार से उस पर हमला किया जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आई और उसके हाथ पैर भी टूट गए।

सवा साल पहले भागकर की शादी

दरअसल, करीब सवा साल पहले 25 वर्षीय युवक कुणाल ने अपनी गर्लफ्रेंड, कोमल गोस्वामी (21) से शादी की थी। कोमल के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे जिसके चलते दोनों ने घर से भाग एक मंदिर में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के तीन चार महीने बाद ही कोमल, कुणाल को छोड़ कर अपने माता पिता के घर लौट आई थी। कुणाल का कहना है कि, हमारी शादी के बाद कोमल के घर वालों ने मुझसे लड़ाई की थी।

कोमल ने कुणाल के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया

कुणाल ने बताया कि, कोमल को उसके घर वालों ने उसकी दादी की तबीयत खराब होने का झूठ बोलकर घर वापस बुलाया था। हालांकी इसके बाद कोमल कभी कुणाल के पास वापस नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि घर जाने के कुछ समय बाद कोमल ने कुणाल के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा उससे हर महीने 30,000 रुपये के गुजारा भत्ता की मांग की थी, जबकि कुणाल की मासिक सैलेरी केवल 12000 रुपये है।

यूपी के युवक से कोमल की दूसरी शादी तय की

कुछ ही समय पहले कुणाल को पता चला कि, कोमल के घर वालों ने उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले एक युवक से उसकी शादी तय कर दी है। इसके बाद 24 सितंबर को जब कुणाल अपने पिता के साथ काम से घर लौट रहा था तो उसे कोमल के घर वालों ने रास्ते में रोक लिया। कुणाल ने कोमल के साथ शादी और उसके बाद की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रखी थी। कोमल के घर वालों ने उसे रास्ते में रोक कर वह तस्वीरें डीलीट करे को कहा।

तलाक से पहले दूसरी शादी का कुणाल ने किया विरोध

कुणाल ने ऐसा करने से मना किया और उनसे सवाल किया कि तलाक हुए बिना वह कोमल की दूसरी शादी कैसे कर सकते है। दरअसल कुणाल और कोमल अभी भी कानूनी तौर पर पति-पत्नी हैं। उनके तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इसकी अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी तय है। लेकिन इसके बावजूद कोमल के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी तय कर दी और सोशल मीडिया से फोटो नहीं हटाने पर कुणाल की जमकर पिटाई की।

कुणाल को जमकर पीटा और बनाया वीडियो

कुणाल ने कहा, तीन से चार लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति इस पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। जबकि कोमल के पिता, सतीश, और उनके चाचा, राकेश, वहा खड़े होकर यह सब देखते रहे। कुणाल के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोमल के पिता, चाचा और अपराध में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गैर इरादतन हत्या सहित अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Published on:

03 Oct 2025 12:59 pm

Hindi News / National News / पहले भागकर की लव मैरिज फिर मां बाप की मर्जी से दूसरी शादी को हुई तैयार, पति ने किया विरोध तो…

