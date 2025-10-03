पहले भागकर की लव मैरिज फिर मां बाप की मर्जी से दूसरी शादी को हुई तैयार, पति ने किया विरोध तो…

कुछ ही समय पहले कुणाल को पता चला कि, कोमल के घर वालों ने उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले एक युवक से उसकी शादी तय कर दी है। इसके बाद 24 सितंबर को जब कुणाल अपने पिता के साथ काम से घर लौट रहा था तो उसे कोमल के घर वालों ने रास्ते में रोक लिया। कुणाल ने कोमल के साथ शादी और उसके बाद की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रखी थी। कोमल के घर वालों ने उसे रास्ते में रोक कर वह तस्वीरें डीलीट करे को कहा।