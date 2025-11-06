‘Hello India…, राहुल गांधी के बयान पर ब्राजीलियाई मॉडल का खुलासा, देखें वीडियो

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो को 22 बार अलग-अलग नामों (जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, लक्ष्मी आदि) से वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया। राहुल ने इसे 'सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन' बताया और चुनाव आयोग पर BJP के साथ मिलकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया।