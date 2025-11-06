‘Hello India…, राहुल गांधी के बयान पर ब्राजीलियाई मॉडल का खुलासा, देखें वीडियो

वोट चोरी के मामले में ब्राजीलियाई मॉडल का खुलासा (X-@RahulGandhi)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो को 22 बार अलग-अलग नामों (जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, लक्ष्मी आदि) से वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया। राहुल ने इसे 'सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन' बताया और चुनाव आयोग पर BJP के साथ मिलकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया।
अब उस ब्राजीलियन मॉडल का बयान सामने आ गया है, जिसकी फोटो इस विवाद की केंद्र में है। मॉडल का नाम लरिसा (Larissa) है। वह पहले मॉडल थी और अब बच्चों के साथ काम करती हैं। उनकी पुरानी स्टॉक फोटो को हरियाणा की राई विधानसभा में 10 बूथों पर 22 फर्जी एंट्रीज में इस्तेमाल किया गया।
ब्राजील की मॉडल लारिसा (Larissa) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो ,पोस्ट करते हुए कहा,– “Hello India… मैं ही वो रहस्यमयी ब्राजिलियन महिला हूं, अब मैं मॉडल भी नहीं रही। मेरी एक पुरानी फोटो भारत के चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। मैं भारत से कभी नहीं जुड़ी हूं। मेरी फोटो लेकर भारतीय बना रहे हैं यह अविश्वसनीय है।” “मुझे भारतीय पत्रकारों के मैसेज आ रहे हैं। लारिसा ने साफ कहा कि यह उनकी पुरानी फोटो है, अब मॉडलिंग से दूर हो चुकी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं।
लारिसा ने यह वीडियो ब्राज़ीलियाई भाषा में शेयर किया है। इसका हिंदी अनुवाद ऊपर किया गया है।
राहुल का दावा है की हरियाणा में 2 करोड़ वोटरों में 25 लाख फेक (5.21 लाख डुप्लीकेट, 19.26 लाख बल्क, 93 हजार इनवैलिड)। एक फोटो से 100-223 वोट।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग