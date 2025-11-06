Patrika LogoSwitch to English

'Hello India…, राहुल गांधी के बयान पर ब्राजीलियाई मॉडल का खुलासा, देखें वीडियो

Rahul Gandhi on Vote chori: राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों का आरोप लगाया, जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार वोटर लिस्ट में इस्तेमाल हुई। मॉडल लरिसा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 06, 2025

वोट चोरी के मामले में ब्राजीलियाई मॉडल का खुलासा (X-@RahulGandhi)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो को 22 बार अलग-अलग नामों (जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, लक्ष्मी आदि) से वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया। राहुल ने इसे 'सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन' बताया और चुनाव आयोग पर BJP के साथ मिलकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया।

10 बूथों पर फोटो का इस्तेमाल

अब उस ब्राजीलियन मॉडल का बयान सामने आ गया है, जिसकी फोटो इस विवाद की केंद्र में है। मॉडल का नाम लरिसा (Larissa) है। वह पहले मॉडल थी और अब बच्चों के साथ काम करती हैं। उनकी पुरानी स्टॉक फोटो को हरियाणा की राई विधानसभा में 10 बूथों पर 22 फर्जी एंट्रीज में इस्तेमाल किया गया।

ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा का वीडियो वायरल

ब्राजील की मॉडल लारिसा (Larissa) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो ,पोस्ट करते हुए कहा,– “Hello India… मैं ही वो रहस्यमयी ब्राजिलियन महिला हूं, अब मैं मॉडल भी नहीं रही। मेरी एक पुरानी फोटो भारत के चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। मैं भारत से कभी नहीं जुड़ी हूं। मेरी फोटो लेकर भारतीय बना रहे हैं यह अविश्वसनीय है।” “मुझे भारतीय पत्रकारों के मैसेज आ रहे हैं। लारिसा ने साफ कहा कि यह उनकी पुरानी फोटो है, अब मॉडलिंग से दूर हो चुकी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं।

लारिसा ने यह वीडियो ब्राज़ीलियाई भाषा में शेयर किया है। इसका हिंदी अनुवाद ऊपर किया गया है।

राहुल गांधी का दावा

राहुल का दावा है की हरियाणा में 2 करोड़ वोटरों में 25 लाख फेक (5.21 लाख डुप्लीकेट, 19.26 लाख बल्क, 93 हजार इनवैलिड)। एक फोटो से 100-223 वोट।

