प्रेमी संग रच रही थी पति की मौत की साजिश, इस तरह पति ने होटल के कमरे में दोनों को पकड़ा रंगे हाथ

पत्नी ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा कि, मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूं और वह उसके साथ चली गई। पुलिस ने बताया कि, महिला और उसका प्रेमी दोनों बालिग है ऐसे में बिना किसी शिकायत के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जांच में सामने आया कि, शुभम की पत्नी शादी से पहले लंबे समय से अपने प्रेमी के साथ संबंध में थी और उसके घर वालों को भी यह बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी शुभम से करा दी। जांच के दौरान प्रेमी ने शुभम का पीछा करने की बात कबूल की है, हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि उसकी पत्नी ने ऑनलाइन हथौड़ा किस लिए मंगवाया था।