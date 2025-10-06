प्रेमी संग रच रही थी पति की मौत की साजिश, इस तरह पति ने होटल के कमरे में दोनों को पकड़ा रंगे हाथ

पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ा रंगे हाथ (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के गुरुग्राम में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल अपने पति को मारने की साजिश रच रही थी। पत्नी की सोशल मीडिया चैट्स से पति को उसके इरादों की भनक लग गई जिसके बाद उसने डिटेक्टिव एजेंसी की मदद से अपनी पत्नी की सच्चाई का खुलासा किया और उसे एक होटल के कमरे में उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। हालांकि पत्नी ने बालिग होने का हवाला देकर कहा कि वह अपनी मर्जी से होटल में आई है जिसके चलते उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पति ने उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्तें खत्म कर लिए।
पीड़ित पति शुभम चौधरी गुरुग्राम का रहने वाला है और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की जॉब करता है। 7 महीने पहले ही फरवरी में शुभम की गाजियाबाद निवासी युवती से शादी हुई थी। वह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गुरुग्राम में ही एक कंपनी में जॉब करती है। शादी के बाद से ही शुभम की पत्नी उससे दूर दूर रहती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से हिचकती थी। जब भी शुभम उससे इस बारे में सवाल करता वह उसके सामने अलग अलग बहाने बनाने लगती।
काफी समय तक ऐसा ही होने पर शुभम को शक हुआ तो उसने पत्नी का मोबाइल चेक किया। इसी दौरान उसे अपनी पत्नी की सोशल मीडिया पर एक लड़के के साथ चैट्स मिली। इन चैट्स में की गई बातों के आधार पर शुभम ने पत्नी का ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट चेक किया तो उसमें कंडोम और एक हथौड़े की शॉपिंग की गई थी। साथ ही चैट्स से यह भी सामने आया कि पत्नी का प्रेमी कई दिनों से शुभम का पीछा भी कर रहा है। इसके बाद तुरंत शुभम ने एक डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क कर अपनी पत्नी की करतूतों का पता लगाने को कहा।
शुभम की पत्नी उससे झूठ बोल कर 30 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ ऋषिकेश चली गई और तपोवन स्थित एक होटल में रुकी। पति भी डिटेक्टिव एजेंसी के साथ पत्नी का पीछा करते हुए ऋषिकेश पहुंच गया। पत्नी के होटल की जानकारी मिलने के बाद शुभम ने पुलिस को फोन कर होटल बुलाया। पुलिस सुबह करीब चार बजे होटल पहुंची और फिर शुभम की पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। हालांकि इसके बाद शुभम ने पत्नी से किसी तरह की लड़ाई करने की जगह शांती से उससे कह दिया कि, अब ये रिश्ता खत्म है और तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो।
पत्नी ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा कि, मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूं और वह उसके साथ चली गई। पुलिस ने बताया कि, महिला और उसका प्रेमी दोनों बालिग है ऐसे में बिना किसी शिकायत के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जांच में सामने आया कि, शुभम की पत्नी शादी से पहले लंबे समय से अपने प्रेमी के साथ संबंध में थी और उसके घर वालों को भी यह बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी शुभम से करा दी। जांच के दौरान प्रेमी ने शुभम का पीछा करने की बात कबूल की है, हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि उसकी पत्नी ने ऑनलाइन हथौड़ा किस लिए मंगवाया था।
