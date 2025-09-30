भारी बारिश के चलते अब तक महाराष्ट्र में 10 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

रविवार शाम तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 11,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में लोग अभी भी बाढ़ में फंसे है। रेस्क्यू किए गए सबसे अधिक 7,761 लोग मराठवाढ़ा से है, जो कि बाढ़ के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर से 25 से अधिक और बीड जिले से सांगरी गांव के एक मंदिर में से 12 लोगों को बचाया है। बचाव दल ने सोलापुर से 4002 लोगों को रेस्क्यू किया, यहां 6500 लोग राहत शिवरों में शरण लिए हुए है। प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करते हुए लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है।