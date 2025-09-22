Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नवरात्रि पर बरसेगा मानसून: अगले 9 दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का अपडेट

Navratri Rain Alert: नवरात्रि के लिए मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ गरज और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 22, 2025

Heavy rain alert
Heavy rain alert

देश में अब मानसून (Monsoon) की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन अभी भी मानसून खत्म नहीं हुआ है। आज से नवरात्रि (Navratri) की भी शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही देश में त्योंहारों के मौसम की भी शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाओं और तरीकों से नवरात्रि के उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने इस दौरान भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिन रुक-रूककर तेज़ बारिश का अलर्ट है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्व एवं मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश (Navratri Rain Alert) देखने को मिलेगी। इसके साथ ही भारी गरज और तूफान के साथ साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना भी है। इस दौरान बिहार में 25 से 27 सितंबर तक, झारखंड में 24 से 26 सितंबर तक, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 24 से 27 सितंबर तक और ओडिशा में 22 से 27 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी

इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी नवरात्रि के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा जिसके चलते रुक रुक के बारिश होती रहेगी। वहीं महाराष्ट्र में अगले 7 दिन और गुजरात में 22 और 23 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कोंकण और गोवा में भी 22 तारीख और फिर 25 से 27 तारीख के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

नोर्थईस्ट में भी मानसून सक्रिय

नोर्थईस्ट के राज्यों की बात की जाएं तो असम और मेघालय में 22 से 24 सितंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतवनी भी दी गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22 से 27 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी 22 से 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

22 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / National News / नवरात्रि पर बरसेगा मानसून: अगले 9 दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.