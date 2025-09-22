नवरात्रि पर बरसेगा मानसून: अगले 9 दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिन रुक-रूककर तेज़ बारिश का अलर्ट है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्व एवं मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश (Navratri Rain Alert) देखने को मिलेगी। इसके साथ ही भारी गरज और तूफान के साथ साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना भी है। इस दौरान बिहार में 25 से 27 सितंबर तक, झारखंड में 24 से 26 सितंबर तक, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 24 से 27 सितंबर तक और ओडिशा में 22 से 27 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।