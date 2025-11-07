इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बिजली के साथ तूफान की भी चेतावनी

भारत में इस साल कई जगहों पर उम्मीद से कई ज्यादा बारिश हुई। इस साल नवंबर के महीने तक बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि अब बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्से में बना कम दबाव क्षेत्र कमजोर हो गया है लेकिन इसके बावजूद उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर इससे जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में भी मौसम करवट लेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में 7,8,9 और 10 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है।