इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बिजली के साथ तूफान की भी चेतावनी

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश और तमिलनाडु में 7 से 10 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ-साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश/बूंदाबांदी और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 07, 2025

Heavy Rain Alert for southern states of india

दक्षिण भारत के राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत में इस साल कई जगहों पर उम्मीद से कई ज्यादा बारिश हुई। इस साल नवंबर के महीने तक बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि अब बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्से में बना कम दबाव क्षेत्र कमजोर हो गया है लेकिन इसके बावजूद उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर इससे जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में भी मौसम करवट लेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में 7,8,9 और 10 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है।

आज कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और यानम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ बिजली के साथ तूफान की भी संभावना है। चेन्नई में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज और बिजली गिरने की चेतावनी है।

तमिलनाडु में 7,8,9 और 10 नवंबर के लिए चेतावनी

तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, मदुरै, थेनी और डिंडीगुल जैसे जिलों में 7 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और थूथुकुडी ज़िलों में कुछ जगहों पर 8 नवंबर बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 नवंबर को दक्षिण और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट दिया गया है। पुडुचेरी और कराईकल में भी आज अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी

राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई 202 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है। जिसके बाद आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बर्फबारी के साथ साथ बारिस की भी संभावना जताई गई है।

Hindi News / National News / इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बिजली के साथ तूफान की भी चेतावनी

