मानसून में हाल बेहाल, भारी बारिश से इस राज्य में जगह-जगह भरा पानी, स्कूल-कॉलेज किए बंद

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटों तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 19, 2025

Heavy Rain
IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट (Photo-IANS)

देश भर में मानसून ने एक बार फिर उग्र रूप धारण कर लिया है। खासकर महाराष्ट्र में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर जैसे जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 48 घंटों तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मुंबई में जलभराव के कारण स्कूल-कॉलेज बंद

मुंबई में रविवार रात से शुरू हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। सड़कों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंधेरी सबवे, वकोला ब्रिज और खर सबवे जैसे निचले इलाकों में जलजमाव के कारण यातायात ठप हो गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने 19 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। मुंबई पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपात बैठक कर सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

पुणे में ढहा पुल

पुणे में भारी बारिश के बीच इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। बुलढाणा, नांदेड़ और जलगांव जैसे जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई मार्गों पर यातायात बंद है। बीड जिले में बेमौसम बारिश ने केला, अनार और प्याज जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

देश में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। IMD के अनुसार, 20 अगस्त तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश: भारी बारिश और भूस्खलन से चंडीगढ़-मनाली हाईवे बंद है। मंडी जिले में चार स्कूल बंद किए गए हैं, और 449 सड़कें अवरुद्ध हैं।

उत्तराखंड: गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन और मलबे के कारण यातायात प्रभावित है।

उत्तर प्रदेश: लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित 18 जिलों में बाढ़ का कहर है। गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं, और 22 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर: भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। कठुआ में सात लोगों की मौत की खबर है।

कर्नाटक: बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, और प्राइमरी स्कूल बंद हैं।

झारखंड: जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्कूल बंद किए गए हैं।

IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून और सक्रिय हो गया है।

Published on:

19 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / National News / मानसून में हाल बेहाल, भारी बारिश से इस राज्य में जगह-जगह भरा पानी, स्कूल-कॉलेज किए बंद

