मानसून में हाल बेहाल, भारी बारिश से इस राज्य में जगह-जगह भरा पानी, स्कूल-कॉलेज किए बंद

मुंबई में रविवार रात से शुरू हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। सड़कों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंधेरी सबवे, वकोला ब्रिज और खर सबवे जैसे निचले इलाकों में जलजमाव के कारण यातायात ठप हो गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने 19 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। मुंबई पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपात बैठक कर सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।