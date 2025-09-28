IMD Alert: अगले 48 घंटे में इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 1 तारीख से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। असम और मेघालय की बात की जाए तो वहां सोमवार से बुधवार तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। केरल, माहे, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तो इस पूरे हफ्ते तेज बारिश के साथ 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।