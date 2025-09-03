Rain Alert: नहीं थम रहा मानसून का कहर, अगले 7 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत सहित देश के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की सक्रियता के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, और गुजरात जैसे राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।