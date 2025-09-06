भारी बारिश से लुधियाना में धुस्सी बांध टूटा, बाढ़ से मौत का आंकड़ा बढ़कर 45 पहुंचा

बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना, एनडीआरएफ, और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं। लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने दावा किया है कि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। धुस्सी बांध को मजबूत करने के लिए रोपड़ और हिमाचल प्रदेश से एक लाख रेत के बोरे और पत्थर मंगवाए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित गांवों में गजटेड अधिकारियों को तैनात करने के आदेश दिए हैं ताकि पीड़ितों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।