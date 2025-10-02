Rain: उफनते नाले में बह गई महिला, झारखंड में धुआंधार बारिश से बुरा हाल, 6 अक्टूबर तक इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

Jharkhand Weather News झारखंड में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain Alert) ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। खराब मौसम के कारण दुमका जिले में एक बड़ी घटना भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक 50 साल की महिला उफनते नाले में बह गई है। गुरुवार को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी।