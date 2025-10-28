‘मेरी मदद करो नहीं तो देर हो जाएगी’, रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे जालंधर के व्यक्ति ने लगाई गुहार

सोशल मीडिया पर हरमिंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांपती आवाज में वो कह रहा है, "मुझे कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा, ऐसा कहा गया। लेकिन यहां आते ही जबरन कागज पर साइन करवाए और सेना में डाल दिया। अब युद्ध के मैदान में हूं। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। कई साथी घायल हैं। मेरी जान खतरे में है। भारत सरकार और रूसी दूतावास से मदद मांगता हूं। मुझे घर वापस भेजो।"