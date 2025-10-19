हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

शराब पार्टी का पर्दाफाश (File Photo)
गुजरात के सूरत शहर के हाई प्रोफाइल वेसु इलाके में शराबबंदी कानून का खुला उल्लंघन करते हुए एक हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। वेसु थाना पुलिस ने आगम वर्ल्ड के सामने स्थित मंगलम पैलेस की 11वीं मंजिल पर चल रही इस अवैध पार्टी पर देर रात छापा मारा, जिसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में शहर के प्रमुख व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और पढ़ाईरत युवा शामिल हैं, जो वेसु, अलथान, पालनपुर पाटिया, सिटी लाइट, अडाजण और नानपुरा जैसे अमीर इलाकों के निवासी हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि वेसु क्षेत्र के एक फ्लैट में शराब पार्टी का आयोजन हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वेसु थाना की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से खुले दरवाजे पर पुलिस ने फ्लैट में दाखिल होते ही 17 लोगों को पार्टी मनाते पाया। मौके से पुलिस ने शराब की बोतलें, स्नैक्स, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान 750 मिलीलीटर की स्कॉच व्हिस्की की आधी भरी बोतल, दो खाली बोतलें, छह प्लास्टिक ग्लास, बिंगो चिप्स, तीखी सेव और गाठिया के तीन पैकेट बरामद हुए। कुल जब्त सामान की अनुमानित कीमत 5.18 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिसमें शराब, खाली बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।
गिरफ्तार सभी 17 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सूरत के सिविल अस्पताल ले जाया गया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पांच लोगों आदित्य रसिकभाई गोस्वामी, विवेक सुरेशभाई मनानी, दीपेन प्रतापगिरी गोस्वामी, भैरव अरुणकुमार देसाई और दर्शन भावेशभाई चोकसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि शेष 12 की नेगेटिव रही। सभी के खिलाफ शराब पीने और अवैध रूप से शराब रखने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है।
जांच के दौरान पता चला कि इस पार्टी के लिए शराब की सप्लाई रचित राजीव खटोर नामक व्यक्ति ने की थी, जो अभी फरार है। पुलिस अब इस वांछित आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और यह भी जांच रही है कि शराब की यह खेप कहां से मंगाई गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और आगे ऐसी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग