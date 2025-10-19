Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में शराबबंदी कानून के बावजूद हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया 5.18 लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त किया।

2 min read

सूरत

image

Devika Chatraj

Oct 19, 2025

शराब पार्टी का पर्दाफाश (File Photo)

गुजरात के सूरत शहर के हाई प्रोफाइल वेसु इलाके में शराबबंदी कानून का खुला उल्लंघन करते हुए एक हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। वेसु थाना पुलिस ने आगम वर्ल्ड के सामने स्थित मंगलम पैलेस की 11वीं मंजिल पर चल रही इस अवैध पार्टी पर देर रात छापा मारा, जिसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में शहर के प्रमुख व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और पढ़ाईरत युवा शामिल हैं, जो वेसु, अलथान, पालनपुर पाटिया, सिटी लाइट, अडाजण और नानपुरा जैसे अमीर इलाकों के निवासी हैं।

5 लाख से ज्यादा का सामान जब्त

पुलिस को सूचना मिली थी कि वेसु क्षेत्र के एक फ्लैट में शराब पार्टी का आयोजन हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वेसु थाना की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से खुले दरवाजे पर पुलिस ने फ्लैट में दाखिल होते ही 17 लोगों को पार्टी मनाते पाया। मौके से पुलिस ने शराब की बोतलें, स्नैक्स, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान 750 मिलीलीटर की स्कॉच व्हिस्की की आधी भरी बोतल, दो खाली बोतलें, छह प्लास्टिक ग्लास, बिंगो चिप्स, तीखी सेव और गाठिया के तीन पैकेट बरामद हुए। कुल जब्त सामान की अनुमानित कीमत 5.18 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिसमें शराब, खाली बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।

17 लोगों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार सभी 17 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सूरत के सिविल अस्पताल ले जाया गया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पांच लोगों आदित्य रसिकभाई गोस्वामी, विवेक सुरेशभाई मनानी, दीपेन प्रतापगिरी गोस्वामी, भैरव अरुणकुमार देसाई और दर्शन भावेशभाई चोकसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि शेष 12 की नेगेटिव रही। सभी के खिलाफ शराब पीने और अवैध रूप से शराब रखने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है।

सप्लायर फरार

जांच के दौरान पता चला कि इस पार्टी के लिए शराब की सप्लाई रचित राजीव खटोर नामक व्यक्ति ने की थी, जो अभी फरार है। पुलिस अब इस वांछित आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और यह भी जांच रही है कि शराब की यह खेप कहां से मंगाई गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और आगे ऐसी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / National News / हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इस राज्य में बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

राष्ट्रीय

Diwali 2025: दिवाली से एक दिन पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए जमकर हुई मारामारी!

राष्ट्रीय

Poverty in India: शहर में 65 और ग्रामीण इलाके में 55 रुपये रोज खर्च करने वाले गरीब नहीं, गरीबी तय करने के क्या हैं 12 पैमाने?

Poverty In India
Patrika Special News

हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

राष्ट्रीय

‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

Congress MLA K.N. Rajanna
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.