हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली थी कि वेसु क्षेत्र के एक फ्लैट में शराब पार्टी का आयोजन हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वेसु थाना की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से खुले दरवाजे पर पुलिस ने फ्लैट में दाखिल होते ही 17 लोगों को पार्टी मनाते पाया। मौके से पुलिस ने शराब की बोतलें, स्नैक्स, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान 750 मिलीलीटर की स्कॉच व्हिस्की की आधी भरी बोतल, दो खाली बोतलें, छह प्लास्टिक ग्लास, बिंगो चिप्स, तीखी सेव और गाठिया के तीन पैकेट बरामद हुए। कुल जब्त सामान की अनुमानित कीमत 5.18 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिसमें शराब, खाली बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।