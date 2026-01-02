Him MSME Fest 2026: हिमाचल के हजारों छोटे उद्यमियों के सपने होंगे साकार, रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

शिमला में आयोजित होगा Him MSME Fest 2026 (Photo-IANS)
Him MSME Fest 2026: राजधानी शिमला में ‘हिम एमएसएमई फेस्ट 2026’ का तीन दिवसीय आयोजन 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। उद्घाटन दिवस का मुख्य आकर्षण ‘स्टार्टअप अवॉर्ड्स’ एवं सम्मान समारोह होगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार करने वाले उभरते तथा स्थापित स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।
बता दें कि कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे।
उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह पुरस्कार उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाएंगे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने नवाचारी विचारों को सफल और टिकाऊ व्यवसाय में बदला है। दरअसल, इस पहल का मकसद युवाओं को नवाचार अपनाने, सोच-समझकर जोखिम लेने और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना भी है।
सम्मान समारोह के बाद एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रसिद्ध लोक कलाकार पारंपरिक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेगा और यह संदेश देगा कि राज्य का विकास केवल औद्योगिक प्रगति ही नहीं, बल्कि उसकी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा है।
उद्योग विभाग के अनुसार, उद्यमियों, निवेशकों और आम जनता को एक मंच पर लाकर यह आयोजन राज्य की पहचान को मजबूत करने और भविष्य के औद्योगिक व आर्थिक विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
सीएम सुक्खु ने कहा कि यह आयोजन लघु और मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन प्रदेश के हजारों उद्यमियों, कारीगरों और स्टार्ट-अप्स के सपनों को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे रोजगार और अर्थव्यस्था को गति मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग