Him MSME Fest 2026: हिमाचल के हजारों छोटे उद्यमियों के सपने होंगे साकार, रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

Him MSME Fest 2026: राजधानी शिमला में ‘हिम एमएसएमई फेस्ट 2026’ का तीन दिवसीय आयोजन 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। उद्घाटन दिवस का मुख्य आकर्षण ‘स्टार्टअप अवॉर्ड्स’ एवं सम्मान समारोह होगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार करने वाले उभरते तथा स्थापित स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।