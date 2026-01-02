2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Him MSME Fest 2026: हिमाचल के हजारों छोटे उद्यमियों के सपने होंगे साकार, रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

सीएम सुक्खु ने कहा कि यह आयोजन लघु और मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा।

2 min read
Google source verification

शिमला

image

Ashib Khan

Jan 02, 2026

Him MSME Fest 2026, Himachal Pradesh MSME,

शिमला में आयोजित होगा Him MSME Fest 2026 (Photo-IANS)

Him MSME Fest 2026: राजधानी शिमला में ‘हिम एमएसएमई फेस्ट 2026’ का तीन दिवसीय आयोजन 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। उद्घाटन दिवस का मुख्य आकर्षण ‘स्टार्टअप अवॉर्ड्स’ एवं सम्मान समारोह होगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार करने वाले उभरते तथा स्थापित स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।

सीएम सुक्खू करेंगे उद्घाटन

बता दें कि कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह पुरस्कार उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाएंगे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने नवाचारी विचारों को सफल और टिकाऊ व्यवसाय में बदला है। दरअसल, इस पहल का मकसद युवाओं को नवाचार अपनाने, सोच-समझकर जोखिम लेने और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना भी है।

सांस्कृतिक संध्या का होगा आयोजन

सम्मान समारोह के बाद एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रसिद्ध लोक कलाकार पारंपरिक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेगा और यह संदेश देगा कि राज्य का विकास केवल औद्योगिक प्रगति ही नहीं, बल्कि उसकी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा है।

उद्योग विभाग के अनुसार, उद्यमियों, निवेशकों और आम जनता को एक मंच पर लाकर यह आयोजन राज्य की पहचान को मजबूत करने और भविष्य के औद्योगिक व आर्थिक विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

क्या बोले सीएम सुक्खू 

सीएम सुक्खु ने कहा कि यह आयोजन लघु और मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन प्रदेश के हजारों उद्यमियों, कारीगरों और स्टार्ट-अप्स के सपनों को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे रोजगार और अर्थव्यस्था को गति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 09:21 pm

Hindi News / National News / Him MSME Fest 2026: हिमाचल के हजारों छोटे उद्यमियों के सपने होंगे साकार, रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.