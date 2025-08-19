Kullu Cloudburst: नहीं थम रहा बादल फटने का सिलसिला, कुल्लू में बादल फटने से तबाही

Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने (Kullu Cloudburst) की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 13 और 19 अगस्त 2025 को हुई ताजा घटनाओं ने जिले में भारी तबाही मचाई है। बंजार, आनी निरमंड, सैंज घाटी, और लैग वैली जैसे क्षेत्रों में बादल फटने से नदियों और नालों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घर, दुकानें, फसलें, और सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुईं।