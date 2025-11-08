‘पैंट में कंटीला पौधा डाला, क्लास में अलग बैठाया’…दलित छात्र पर जातिगत प्रताड़ना के आरोपों में टीचर गिरफ्तार

दुर्गा सिंह ने एक नवंबर को एट्रोसिटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकना वाला कानून) तहत नितिश ठाकुर नामक टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार, आरोपी नितिश ठाकुर की पत्नी कृतिका ठाकुर स्कूल में वाटर कैरियर का काम करती है। मुख्य अध्यापक देवेंद्र ने कृतिका की जगह उसके पति नीतिश ठाकुर को अवैध रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस दौरान ठाकुर ने उसके बेटे के साथ मारपीट की थी और उसे घर पर इसके बारे में न बताने की धमकी भी दी थी। बच्चे के घर आने पर उसकी चोट की वजह से माता पिता को घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।