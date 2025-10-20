हिमाचल के शापित गांव में सदियों से नहीं मनाई जा रही दिवाली, कोशिश करने पर आती है अकाल मृत्यु

सम्मू गांव के निवासी रघुवीर सिंह रंगड़ा ने बताया कि हमारे बुजुर्गों के जमाने से ही दीपावली नहीं मनाई जाती। जब भी दीपावली मनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है या कोई अनहोनी घट जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार लोगों ने श्राप से मुक्ति पाने की कोशिश की, पूजा-पाठ भी करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विद्या देवी कहती हैं, जब भी दीपावली आती है, मन भारी हो जाता है। चारों ओर रोशनी और खुशी का माहौल होता है, लेकिन हमारे गांव में उस दिन सन्नाटा पसरा रहता है। बच्चे भी घरों में चुपचाप रहते हैं। दीपावली के दिन हमारे घरों में न दीये जलते हैं, न पकवान बनते हैं।