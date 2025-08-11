11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिस्ट्रीशीटर और पूर्व भाजपा नेता की पुलिस एनकाउंटर में मौत

हिस्ट्रीशीटर और पूर्व भाजपा नेता सूर्य हांसदा की झारखंड के गोड्डा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। हांसदा पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी।

भारत

Himadri Joshi

Aug 11, 2025

Surya Hansda
सूर्य हांसदा की पुलिस एनकाउंटर में मौत ( फोटो - आईएएनएस )

झारखंड के गोड्डा जिले में सोमवार सुबह एक पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर सूर्य हांसदा की मौत हो गई। हांसदा का संबंध देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा से भी रह चुका है। उसने 2019 में बोआरिजोर विधानसभा से भाजपा की सीट से चुनाव लड़ा था। यह एनकाउंटर बोआरिजोर पुलिस स्टेशन इलाके के जिरली समरी पहाड़ी के पास किया गया। हांसदा काफी समय से इस पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाके में छिपा हुआ था।

पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील

मुठभेड़ के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी टुकड़ी द्वारा तुरंत इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। घटनास्थल पर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, हालांकि, बड़ी संख्या में उत्सुक लोग घेराबंदी वाले क्षेत्र के चारों ओर इकट्ठा हो गए है। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने हांसदा की मृत्यु की पुष्टि करते हुए बताया है कि शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

डे केयर अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची को मारे थप्पड़ और काटा, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा
राष्ट्रीय
daycare attendant slapped and bit 15-month-old girl

2019 में भाजपा की सीट पर लड़ा चुनाव

हांसदा लालमाटिया पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले डकैता गांव का रहने वाला था। एक समय में वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली राजनीतिक लोगों में माना जाता था। उसने 2019 में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि 2024 के चुनावों में सीट न मिलने पर उसने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की सीट से चुनाव लड़ा लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर पाया था।

हांसदा पर कई आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, हांसदा पर हिंसक हमले से लेकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। इस साल मई में उसका नाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजमहल प्रोजेक्ट और पहरपुर में हुई गोलीबारी से जुड़े मामलों में सामने आया था। इस मामले में एक मशीन ऑपरेटर के घायल होने की खबर सामने आई थी और जांचकर्ताओं के मुताबिक यह हमला हांसदा ने करवाया था। इसके अलावा भी हांसदा पर पहले कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, हाल ही में हुई कई हिंसक घटनाओं में भी हासदा का नाम सामने आया था जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 01:47 pm

Published on:

11 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / National News / हिस्ट्रीशीटर और पूर्व भाजपा नेता की पुलिस एनकाउंटर में मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.