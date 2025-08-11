हिस्ट्रीशीटर और पूर्व भाजपा नेता की पुलिस एनकाउंटर में मौत

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, हांसदा पर हिंसक हमले से लेकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। इस साल मई में उसका नाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजमहल प्रोजेक्ट और पहरपुर में हुई गोलीबारी से जुड़े मामलों में सामने आया था। इस मामले में एक मशीन ऑपरेटर के घायल होने की खबर सामने आई थी और जांचकर्ताओं के मुताबिक यह हमला हांसदा ने करवाया था। इसके अलावा भी हांसदा पर पहले कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, हाल ही में हुई कई हिंसक घटनाओं में भी हासदा का नाम सामने आया था जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।