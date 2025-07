राजनीति से रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे Amit Shah, खुद किया खुलासा

What Amit Shah do After Retirement: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर बुधवार को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ 'सहकार-संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अमित शाह कहते हैं, "मैंने निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद, मैं अपना शेष जीवन वेदों, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती के अध्ययन के लिए समर्पित करूंगा।