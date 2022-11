NMFT सम्मेलन का समापन, गृहमंत्री अमित शाह बोले- सभी देश युवाओं को रेडिकालाइज करने वाली संस्थाओं पर करें कार्यवाही

आज 2 दिन के NMFT "नो मनी फॉर टेरर" सम्मेलन का समापन हो गया है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि "सभी देश युवाओं को रेडिकालाइज करने वाली संस्थाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।"

दो दिवसीय NMFT सम्मेलन के दौरान दुनियाभर के देशों से आए प्रतिनिधियों ने टेरर फाइनेंसिंग में उभरते ट्रेंड्स, नई इमर्जिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का दुरूपयोग और टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया ताकि प्रभावी रूप से ‘नो मनी फॉर टेरर’ का हमारा उद्देश्य सफल हो सके। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित "नो मनी फॉर टेरर" के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सहभागी देशों और संगठनों के लिए “कॉम्बैटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म“ की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा उभरती चुनौतियों के समाधान पर विचार-विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन एक अनूठा मंच है। शाह ने कहा कि टेररिज्म ने एक ऐसा विकराल रूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर दिखता है।

Home Minister Amit Shah spoke at NMFT conference – all countries should take action against organizations which radicalize youth