ग्रीन क्रैकर्स के बावजूद दिल्ली में पटाखों की बिक्री कैसे हुई? सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार पर निशाना

Saurabh Bhardwaj on BJP: दिवाली की धूम तो समा बंधा दी, लेकिन उसके बाद राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन गई। मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 500 से ऊपर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आनंद विहार में तो AQI 943 तक दर्ज किया गया, जबकि शहर का औसत AQI 359 पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशन 'रेड जोन' में हैं। पटाखों और आतिशबाजी के धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें होने लगीं।