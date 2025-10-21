ग्रीन क्रैकर्स के बावजूद दिल्ली में पटाखों की बिक्री कैसे हुई? सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार पर निशाना

सौरभ भारद्वाज का BJP पर वार (ANI)
Saurabh Bhardwaj on BJP: दिवाली की धूम तो समा बंधा दी, लेकिन उसके बाद राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन गई। मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 500 से ऊपर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आनंद विहार में तो AQI 943 तक दर्ज किया गया, जबकि शहर का औसत AQI 359 पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशन 'रेड जोन' में हैं। पटाखों और आतिशबाजी के धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें होने लगीं।
इस प्रदूषण संकट पर राजनीतिक बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। AAP के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "सरकार ने वादा किया था कि दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन (कृत्रिम वर्षा) कराकर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई वो आर्टिफिशियल बरसात? अगर आप करवा सकते थे, तो क्यों नहीं करवाई? क्या आप लोगों को बीमार होते देखना चाहते हैं?"
सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर बोलते हुए भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "इस सरकार के आने के बाद सरकारी अस्पतालों में दवाइयां लगातार खत्म की जा रही हैं। टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं। ये सब प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन कर रही हैं। साफ दिख रहा है कि सरकार लोगों को बीमार रखकर प्राइवेट हेल्थकेयर को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है।"
प्रदूषण के पीछे पटाखों को मुख्य वजह बताते हुए भारद्वाज ने कहा, "पटाखों की एक बड़ी लॉबी है, जिन्हें करोड़ों-अरबों का फायदा हुआ। ग्रीन क्रैकर्स के अलावा बाकी पटाखे कैसे बिके? सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ये सब बिक्री हुई। ये सांठ-गांठ की ओर इशारा करता है। सरकार पर दबाव डालकर इनकी मनमानी चली।" उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रदूषण के लिए सिर्फ सरकार को दोष न दें, बल्कि खुद भी जिम्मेदार बनें।
बीजेपी ने AAP के आरोपों का जवाब देते हुए उल्टा पंजाब सरकार पर निशाना साधा। BJP नेता अमित मालवीया ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से पराली जलाने से हो रहा है, जो AAP शासित पंजाब से आता है। उन्होंने दिवाली के पटाखों को दोष देने से इनकार किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए था। दिल्ली मंत्री आशीष सूद ने भी कहा कि सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार ठहराना गलत है।
