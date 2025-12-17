घर बैठे ऐसे बनवाएं Voter ID कार्ड, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरा प्रोसेस

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) की डिजिटल सुविधाओं ने मतदाता पंजीकरण को बेहद सरल बना दिया है। अब कोई भी एलिजिबल नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन नए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) के लिए आवेदन कर सकता है। खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) के जरिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होती है, और अप्रूवल के बाद कार्ड आपके घर पहुंच जाता है।