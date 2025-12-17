घर बैठे ऐसे बनवाएं Voter ID कार्ड, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरा प्रोसेस

Voter ID कार्ड एप्लीकेशन (AI Image)
चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) की डिजिटल सुविधाओं ने मतदाता पंजीकरण को बेहद सरल बना दिया है। अब कोई भी एलिजिबल नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन नए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) के लिए आवेदन कर सकता है। खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) के जरिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होती है, और अप्रूवल के बाद कार्ड आपके घर पहुंच जाता है।
आवेदन सबमिट होने के बाद आप पोर्टल पर ही स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अप्रूवल के 15 दिनों के अंदर वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा। साथ ही, डिजिटल वर्जन (e-EPIC) डाउनलोड करके DigiLocker में सेव कर सकते हैं।
वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी आवेदन और ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलता है। चुनाव आयोग सभी युवाओं से अपील करता है कि जल्द से जल्द रजिस्टर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग