राष्ट्रीय

घर बैठे ऐसे बनवाएं Voter ID कार्ड, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरा प्रोसेस

Voter ID Application: चुनाव आयोग की डिजिटल सेवा के जरिए अब घर बैठे नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जानिए पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 17, 2025

Voter ID कार्ड एप्लीकेशन (AI Image)

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) की डिजिटल सुविधाओं ने मतदाता पंजीकरण को बेहद सरल बना दिया है। अब कोई भी एलिजिबल नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन नए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) के लिए आवेदन कर सकता है। खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) के जरिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होती है, और अप्रूवल के बाद कार्ड आपके घर पहुंच जाता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हों (या जल्द ही 18 साल पूरे होने वाले हों)।
  • qualifying dates: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर।

जरूरी दस्तावेज

  • उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि)
  • पता का प्रमाण (आधार, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि)
  • पहचान का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (2025 के अनुसार):

  • आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर ऊपर दाएं कोने में ‘Sign-Up’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालकर ‘Continue’ करें।
  • अपना नाम, पासवर्ड सेट करें और OTP रिक्वेस्ट करें।
  • मोबाइल और ईमेल पर आए OTP से वेरिफाई करें।
  • अब लॉगिन करें (मोबाइल, पासवर्ड और OTP से)।
  • ‘New registration for general electors’ सेक्शन में ‘Fill Form 6’ पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, परिवार के सदस्यों की डिटेल्स, पता, आधार नंबर (वैकल्पिक), जन्मतिथि आदि भरें।
  • जरूरी दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।
  • सब कुछ चेक करके ‘Preview and Submit’ करें।

आवेदन सबमिट होने के बाद आप पोर्टल पर ही स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अप्रूवल के 15 दिनों के अंदर वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा। साथ ही, डिजिटल वर्जन (e-EPIC) डाउनलोड करके DigiLocker में सेव कर सकते हैं।

एप्लीकेशन के बाद ट्रैक करें

वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी आवेदन और ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलता है। चुनाव आयोग सभी युवाओं से अपील करता है कि जल्द से जल्द रजिस्टर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

