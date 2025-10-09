मानव तस्करी का भंडाफोड़, फर्जी दस्तावेजों के साथ महिला को विदेश ले जाने वाला एजेंट गिरफ्तार

दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करने वाला ग्रोवर, जो पंजाब के जालंधर का निवासी है, महिला के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचा और दावा किया कि वे शादीशुदा हैं। उसने दिसंबर 2023 का एक विवाह प्रमाणपत्र पेश किया, जो कथित तौर पर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से जारी था। हालांकि, नियमित पूछताछ में उनके जवाबों में विरोधाभास पाए जाने पर गहन जांच की गई, जिसमें प्रमाणपत्र फर्जी साबित हुआ।