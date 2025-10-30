पत्नी ने ताबीज पहनने से किया इनकार तो बौखलाया पति, मुंह पर फेंकी खौलती सब्जी

ताबीज पहनने से इनकार करने पर पति ने किया हमला (AI Image)
केरल के कोल्लम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर उबलती हुई फिश करी (सब्जी) फेंक दी। पुलिस के मुताबिक, यह हमला ‘काला जादू’ से जुड़ी बहस के बाद हुआ। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि वैक्कल (चदयामंगलम के पास) की रहने वाली 36 वर्षीय रेजिला गफूर इस हमले में गंभीर रूप से झुलस गई हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पति सजीर फरार है।
दर्ज FIR के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10 बजे सजीर ने रेजिला से कहा कि वह अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठे और उसे एक लॉकेट (ताबीज) पहनने दे, जो एक ‘काला जादू करने वाले ने दिया था। जब रेजिला ने यह करने से इनकार किया, तो सजीर ने गुस्से में रसोई में पक रही गरम मछली करी उसके चेहरे पर उड़ेल दी।
रेजिला की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, सजीर को विश्वास था कि उसकी पत्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसी अंधविश्वास के चलते वह अक्सर उस पर हिंसा करता था। पहले भी रेजिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सजीर को सिर्फ चेतावनी दी गई थी। इसके बाद उसने तंत्र-मंत्र करने वालों से सलाह लेना शुरू कर दिया।
मीडिया के अनुसार रेजिला ने बताया कि उसका पति अक्सर अंचल इलाके के एक बाबा के पास जाता था, जो उसे पत्नी पर राख लगाने और लॉकेट पहनाने जैसी बातें कहता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सजीर उनके बेटे के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। पुलिस ने आरोपी सजीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है।
