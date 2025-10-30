Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पत्नी ने ताबीज पहनने से किया इनकार तो बौखलाया पति, मुंह पर फेंकी खौलती सब्जी

केरल के कोल्लम में अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति ने पत्नी के चेहरे पर उबलती फिश करी फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोच्चि

image

Devika Chatraj

Oct 30, 2025

ताबीज पहनने से इनकार करने पर पति ने किया हमला (AI Image)

केरल के कोल्लम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर उबलती हुई फिश करी (सब्जी) फेंक दी। पुलिस के मुताबिक, यह हमला ‘काला जादू’ से जुड़ी बहस के बाद हुआ। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि वैक्कल (चदयामंगलम के पास) की रहने वाली 36 वर्षीय रेजिला गफूर इस हमले में गंभीर रूप से झुलस गई हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पति सजीर फरार है।

लॉकेट पहनने से इनकार पर भड़का पति

दर्ज FIR के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10 बजे सजीर ने रेजिला से कहा कि वह अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठे और उसे एक लॉकेट (ताबीज) पहनने दे, जो एक ‘काला जादू करने वाले ने दिया था। जब रेजिला ने यह करने से इनकार किया, तो सजीर ने गुस्से में रसोई में पक रही गरम मछली करी उसके चेहरे पर उड़ेल दी।

अंधविश्वास के चलते हिंसा

रेजिला की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, सजीर को विश्वास था कि उसकी पत्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसी अंधविश्वास के चलते वह अक्सर उस पर हिंसा करता था। पहले भी रेजिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सजीर को सिर्फ चेतावनी दी गई थी। इसके बाद उसने तंत्र-मंत्र करने वालों से सलाह लेना शुरू कर दिया।

बेटे के साथ भी दुर्व्यवहार

मीडिया के अनुसार रेजिला ने बताया कि उसका पति अक्सर अंचल इलाके के एक बाबा के पास जाता था, जो उसे पत्नी पर राख लगाने और लॉकेट पहनाने जैसी बातें कहता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सजीर उनके बेटे के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। पुलिस ने आरोपी सजीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 04:25 pm

Hindi News / National News / पत्नी ने ताबीज पहनने से किया इनकार तो बौखलाया पति, मुंह पर फेंकी खौलती सब्जी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! जनसुराज नेता पीयूष प्रियदर्शी के चाचा की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

मोकामा में गोलीबारी
पटना

गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

Nitish Kumar
पटना

छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

PM Modi In Bihar
पटना

Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.