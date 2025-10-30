पत्नी ने ताबीज पहनने से किया इनकार तो बौखलाया पति, मुंह पर फेंकी खौलती सब्जी

केरल के कोल्लम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर उबलती हुई फिश करी (सब्जी) फेंक दी। पुलिस के मुताबिक, यह हमला ‘काला जादू’ से जुड़ी बहस के बाद हुआ। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि वैक्कल (चदयामंगलम के पास) की रहने वाली 36 वर्षीय रेजिला गफूर इस हमले में गंभीर रूप से झुलस गई हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पति सजीर फरार है।