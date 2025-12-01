Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

थप्पड़ मारे, पैरों से कुचला, गला दबाया…स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ स्टाफ ने की हैवानियात, वीडियो वायरल

हैदराबाद में, एक स्कूल की सहायक स्टाफ सदस्य ने 4 साल की बच्ची को बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 01, 2025

4 year old girl beaten by school attendant

4 साल की बच्ची को स्कूल सहायक स्टाफ ने पीटा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

तेलंगाना के हैदराबाद से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में सहायक स्टाफ के तौर पर काम कर रही महिला द्वारा चार साल की मासूम के साथ मारपीट करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी महिला बच्ची के साथ जमकर क्रूरता करती नजर आ रही है। वह मासूम को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारती है और उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। वह उसका सिर दीवार पर दे मारती है और उसे अपने पैरों से कुचलती भी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वीडियो में महिला बच्ची का गला दबाने की कोशिश करते हुए भी देखी गई है।

नर्सरी में पढ़ती है पीड़िता छात्रा

खबरों के अनुसार, यह मामला जीदीमेटला के शापूर नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल का है। यहां शनिवार को एक सहायक कर्मचारी ने नर्सरी की छात्रा के साथ मारपीट की। आरोपी महिला की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। लक्ष्मी पीड़िता बच्ची को वॉशरूम ले जा रही थी और इसी दौरान उसने बच्ची पर हमला किया। पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां स्कूल में बस कंडक्टर का काम करती हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद मां बच्चों को छोड़ने गई थी। इसी दौरान लक्ष्मी बच्ची को वॉशरूम लेकर गई और उस पर हमला कर दिया।

लक्ष्मी और बच्ची की मां के बीच मनमुटाव

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी और बच्ची की मां के बीच मनमुटाव था। पीड़िता की मां की उम्र लक्ष्मी से कम है और शायद उसे डर था कि उसकी नौकरी पीड़िता की मां को न मिल जाए। माना जा रहा है कि इसी लड़ाई की वजह से लक्ष्मी ने बच्ची पर हमला किया। लेकिन जब लक्ष्मी बच्ची के साथ मारपीट कर रही थी तो स्कूल के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने यह सब देख लिया और पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद बच्ची के माता पिता ने लक्ष्मी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

Published on:

01 Dec 2025 02:24 pm

