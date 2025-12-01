थप्पड़ मारे, पैरों से कुचला, गला दबाया…स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ स्टाफ ने की हैवानियात, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी और बच्ची की मां के बीच मनमुटाव था। पीड़िता की मां की उम्र लक्ष्मी से कम है और शायद उसे डर था कि उसकी नौकरी पीड़िता की मां को न मिल जाए। माना जा रहा है कि इसी लड़ाई की वजह से लक्ष्मी ने बच्ची पर हमला किया। लेकिन जब लक्ष्मी बच्ची के साथ मारपीट कर रही थी तो स्कूल के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने यह सब देख लिया और पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद बच्ची के माता पिता ने लक्ष्मी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।