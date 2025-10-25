हैदराबाद-बेंगलुरू बस हादसा: ई-कॉमर्स कंपनी के 234 मोबाइल बने काल

आंध्र प्रदेश अग्निशमन विभाग के निदेशक पी. वेंकटारमण ने बताया कि आग की शुरुआत बस के आगे वाले हिस्से में फ्यूल रिसाव से हुई। एक बाइक बस के नीचे फंस गई, जिससे पेट्रोल फैल गया और गर्मी या चिंगारी से आग भड़क उठी। इसके बाद बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बैटरी और स्मार्टफोन की बैटरी में भी विस्फोट हुआ। वेंकटारमण ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि बस के फर्श की एल्यूमीनियम शीट्स पिघल गईं। उन्होंने कहा, "हमें पिघली हुई शीट्स के बीच से हड्डियां और राख गिरती दिखीं।" यह दृश्य हादसे की भयावहता को दर्शाता है।