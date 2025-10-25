हैदराबाद-बेंगलुरू बस हादसा: ई-कॉमर्स कंपनी के 234 मोबाइल बने काल

हैदराबाद बेंगलुरू हादसा (X)
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस हादसे की जांच में नया खुलासा हुआ है। शुक्रवार सुबह हुए इस हादसे में बस में आग लगने से 19 यात्रियों की मौत हो गई। अब पता चला है कि बस में 234 स्मार्टफोन का एक पार्सल था, जिसकी कीमत 46 लाख रुपये थी। ये स्मार्टफोन हैदराबाद के एक व्यापारी मंगनाथ ने बेंगलुरु की एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए भेजे थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन फोनों की बैटरी में विस्फोट होने से आग की तीव्रता और बढ़ गई।
आंध्र प्रदेश अग्निशमन विभाग के निदेशक पी. वेंकटारमण ने बताया कि आग की शुरुआत बस के आगे वाले हिस्से में फ्यूल रिसाव से हुई। एक बाइक बस के नीचे फंस गई, जिससे पेट्रोल फैल गया और गर्मी या चिंगारी से आग भड़क उठी। इसके बाद बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बैटरी और स्मार्टफोन की बैटरी में भी विस्फोट हुआ। वेंकटारमण ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि बस के फर्श की एल्यूमीनियम शीट्स पिघल गईं। उन्होंने कहा, "हमें पिघली हुई शीट्स के बीच से हड्डियां और राख गिरती दिखीं।" यह दृश्य हादसे की भयावहता को दर्शाता है।
वेंकटारमण ने बताया कि बस में हल्के एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया गया था, ताकि वजन कम हो और गति बढ़े। लेकिन इस हादसे में यह खामी जानलेवा साबित हुई, क्योंकि एल्यूमीनियम ने आग को और भड़कने में मदद की।
