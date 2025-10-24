एक बाइक ने कैसे जला दी चलती बस? हैदराबाद-बेंगलुरु भयावह हादसे में 19 लोगों की मौत

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे पर एक मोटरसाइकिल सवार ने अचानक बस के सामने अपनी बाइक मोड़ दी, जिससे बस चालक का नियंत्रण खो गया। बस सड़क किनारे एक ढलान पर जा गिरी और पलट गई। इस दौरान बस के फ्यूल टैंक में रिसाव हुआ, और संभवतः बाइक से निकली चिंगारी या बस के इंजन की गर्मी के कारण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।