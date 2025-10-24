एक बाइक ने कैसे जला दी चलती बस? हैदराबाद-बेंगलुरु भयावह हादसे में 19 लोगों की मौत

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर भीषण हादसा (X)
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें एक बाइक के कारण चलती बस में आग लग गई और 19 लोगों की जान चली गई। यह घटना गुरुवार देर रात (23 अक्टूबर, 2025) को हुई, जब एक निजी लग्जरी बस हैदराबाद से बेंगलुरु की ओर जा रही थी।
पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे पर एक मोटरसाइकिल सवार ने अचानक बस के सामने अपनी बाइक मोड़ दी, जिससे बस चालक का नियंत्रण खो गया। बस सड़क किनारे एक ढलान पर जा गिरी और पलट गई। इस दौरान बस के फ्यूल टैंक में रिसाव हुआ, और संभवतः बाइक से निकली चिंगारी या बस के इंजन की गर्मी के कारण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।
बस में सवार 45 यात्रियों में से 19 लोग आग की लपटों में फंसकर जिंदा जल गए। कई यात्री आग लगने के बाद बस से बाहर निकलने में असमर्थ रहे, क्योंकि दरवाजे जाम हो गए थे। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी थी कि समय पर मदद नहीं पहुंच सकी।
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। 26 यात्रियों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और बाइक सवार की तलाश की जा रही है, जो हादसे के बाद फरार हो गया।
जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और निजी बसों की तकनीकी स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं।
यह हादसा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बसों में अग्निशमन उपकरणों और आपातकालीन निकास की कमी इस तरह के हादसों को और घातक बनाती है। इस भयावह घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है, और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सके।
