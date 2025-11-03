Hyderabad Bus Accident: शादी से लौट रही 3 बहनों की मौत, मां पीट रही छाती, कह रही- कैसे जिऊंगी अब?

Bus Accident: सोमवार सुबह तेलंगाना में हुए बस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TSRTC) की बस और बजरी से लदी लॉरी की टक्कर में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब बस हैदराबाद से तंदूर की ओर जा रही थी। मृतकों में 10 महिलाएं और एक तीन महीने की मासूम बच्ची शामिल है। इनमें से करीब 16 यात्री तंदूर के निवासी थे। घायलों को चेवेला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।