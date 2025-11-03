Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

Hyderabad Bus Accident: शादी से लौट रही 3 बहनों की मौत, मां पीट रही छाती, कह रही- कैसे जिऊंगी अब?

तेलंगाना में हाईवे पर TSRTC बस और बजरी से लदे ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन बहनें, एक मां-बेटा और कई तंदूर निवासी शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Devika Chatraj

Nov 03, 2025

तेलंगाना बस हादसा (Video Screenshot)

Bus Accident: सोमवार सुबह तेलंगाना में हुए बस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TSRTC) की बस और बजरी से लदी लॉरी की टक्कर में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब बस हैदराबाद से तंदूर की ओर जा रही थी। मृतकों में 10 महिलाएं और एक तीन महीने की मासूम बच्ची शामिल है। इनमें से करीब 16 यात्री तंदूर के निवासी थे। घायलों को चेवेला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तीन बहनों की मौत से परिवार तबाह

तंदूर निवासी येल्लैया गौड़ और उनकी पत्नी अंबिका का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनकी तीन बेटियां अनुषा, और दो अन्य बहनें बस में सवार थीं। ये लड़कियां हैदराबाद के कॉलेजों में पढ़ती थीं और वीकेंड पर तंदूर आई थीं। एक शादी अटेंड करने के बाद वे सोमवार सुबह क्लास के लिए लौट रही थीं।

मां-बेटे की जोड़ी ने भी तोड़ा दम

33 वर्षीय सालीहा बेगुम और उनके तीन महीने के बेटे की भी मौत हो गई। सालीहा हैदराबाद में अपने दादा-दादी से मिलने जा रही थीं। रेस्क्यू वर्कर सावित्री ने बताया, "बजरी हटाने पर मां बच्चे को सीने से चिपकाए हुई मिलीं।

ट्रेन मिस करने की वजह से बस में चढ़े

हैदराबाद के निवासी एन. हनुमंथु ट्रेन छूट जाने के कारण बस में सवार हुए थे। वह अपने 10 वर्षीय बेटे विवेक को अकेला छोड़कर चले गए।

मुआवजे की घोषणा

TSRTC अधिकारियों के मुताबिक, बस तंदूर डिपो से सुबह 4:30 बजे रवाना हुई थी और दो घंटे बाद हादसा हुआ। बजरी से लदी लॉरी कथित तौर पर तेज रफ्तार से आ रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

