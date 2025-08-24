पति बना हैवान, गर्भवती पत्नी के किए टुकड़े-टुकड़े, जानिए क्या है मामला?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मेडचल जिले के मेडिपल्ली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर कुछ हिस्सों को छिपा दिया, जबकि कुछ को मुसी नदी में बहा दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।