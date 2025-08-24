पति बना हैवान, गर्भवती पत्नी के किए टुकड़े-टुकड़े, जानिए क्या है मामला?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मेडचल जिले के मेडिपल्ली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर कुछ हिस्सों को छिपा दिया, जबकि कुछ को मुसी नदी में बहा दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
मृतका की पहचान स्वाति उर्फ ज्योति (22 वर्ष) के रूप में हुई है। आरोपी पति, महेंद्र रेड्डी, ने घरेलू विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों की शादी एक प्रेम विवाह था, और वे हाल ही में मेडिपल्ली के बोडुप्पल इलाके में एक किराए के मकान में रहने आए थे। स्वाति और महेंद्र दोनों ही विकाराबाद जिले के मूल निवासी थे।
पुलिस के अनुसार, महेंद्र ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या की और फिर शव को टुकड़ों में काटकर एक बैग में रखा। पड़ोसियों को घर से संदिग्ध आवाजें सुनाई दीं, और जब उन्होंने जांच की तो स्वाति का क्षत-विक्षत शव बैग में मिला। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, और मौके पर पहुंची पुलिस ने महेंद्र को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महेंद्र से पूछताछ कर रही है। मृतका की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के देवर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को संदेह है कि महेंद्र ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी।