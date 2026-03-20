पालतू बिल्ली की मौत से लगा सदमा, 20 साल की छात्रा ने दुख में दी अपनी जान

तेलंगाना के हैदराबाद शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक जुड़ाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पालतू जानवरों के साथ लोगों का रिश्ता अक्सर बेहद गहरा और भावनात्मक होता है और उनकी मौत इंसान को अक्सर बहुत दुखी कर देती है। लेकिन कई मामलों में यह दुख इतना बढ़ जाता है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगता है और इसके कई बूरे प्रभाव हो सकते है। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में सामने आया है। यहां एक 20 वर्षीय बीएससी छात्रा जब अपनी पालतू बिल्ली की मौत के सदमे को सहन नहीं कर पाई तो उसने भी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। इस घटना ने परिवार और स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है।