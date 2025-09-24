बॉयफ्रेंड के घर पर फंदे से लटकी मिली महिला, पति ने कहा- जिस लड़के से प्रेम करती थी, कुछ दिन पहले उसके पिता-भाई ने…

हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। नागोले थाना क्षेत्र में एक 35 साल की महिला अपने प्रेमी के घर पर फंदे से लटकी हुई पाई गई। मृतका की पहचान महबूबाबाद जिले के रेड्डला गांव की बोडा स्वरूपा के रूप में हुई है।
पुलिस के हवाले से एएनआई ने बताया कि मृतका 21 सितंबर की देर रात अपने प्रेमी बनोथ अनिल कुमार के किराए वाले घर के बाथरूम में मृत पाई गई।
नागोले पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा कि स्वरूपा का 24 वर्षीय बनोथ अनिल कुमार के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण उसके पति के साथ विवाद भी चल रहा था।
पुलिस ने यह भी बताया कि महिला के पति ने आरोप लगाया कि अनिल ने कुछ दिनों पहले अपने पिता किशन और भाई रेड्डी के साथ मिलकर उससे सोने की चेन मांगी थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था।
पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले, अनिल ने स्वरूपा को हैदराबाद बुलाया और वह उससे मिलने गई। 21 सितंबर को, उसने अपने पति को फोन करके बताया कि वह अनिल के साथ है।
उसी रात, लगभग 11:35 बजे, वह बाथरूम में लटकी हुई पाई गई। उसके पति ने उसके शव की पहचान की और अनिल व उसके परिवार को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है।
