राष्ट्रीय

बॉयफ्रेंड के घर पर फंदे से लटकी मिली महिला, पति ने कहा- जिस लड़के से प्रेम करती थी, कुछ दिन पहले उसके पिता-भाई ने…

हैदराबाद में 35 वर्षीय स्वरूपा का अपने प्रेमी के घर बाथरूम में फंदे से लटका शव मिला। पति का आरोप है कि प्रेमी अनिल और उसके परिवार ने स्वरूपा से सोने की चेन मांगी थी, जिसके बाद ये घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं हाल ही में हुई रेणु अग्रवाल हत्याकांड की भी जांच जारी है। दोनों घटनाओं ने शहर में सनसनी फैला दी है।

हैदराबाद तेलंगाना

Mukul Kumar

Sep 24, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। नागोले थाना क्षेत्र में एक 35 साल की महिला अपने प्रेमी के घर पर फंदे से लटकी हुई पाई गई। मृतका की पहचान महबूबाबाद जिले के रेड्डला गांव की बोडा स्वरूपा के रूप में हुई है।

पुलिस के हवाले से एएनआई ने बताया कि मृतका 21 सितंबर की देर रात अपने प्रेमी बनोथ अनिल कुमार के किराए वाले घर के बाथरूम में मृत पाई गई।

नागोले पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा कि स्वरूपा का 24 वर्षीय बनोथ अनिल कुमार के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण उसके पति के साथ विवाद भी चल रहा था।

पति ने कहा- अनिल ने उसकी पत्नी से चेन मांगी थी

पुलिस ने यह भी बताया कि महिला के पति ने आरोप लगाया कि अनिल ने कुछ दिनों पहले अपने पिता किशन और भाई रेड्डी के साथ मिलकर उससे सोने की चेन मांगी थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले, अनिल ने स्वरूपा को हैदराबाद बुलाया और वह उससे मिलने गई। 21 सितंबर को, उसने अपने पति को फोन करके बताया कि वह अनिल के साथ है।

उसी रात, लगभग 11:35 बजे, वह बाथरूम में लटकी हुई पाई गई। उसके पति ने उसके शव की पहचान की और अनिल व उसके परिवार को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है।

रेणु अग्रवाल की बेरहमी से हुई थी हत्या

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले हैदराबाद में एक और महिला रेणु अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह लूटपाट थी।

हर्ष, जो रेणु अग्रवाल के घर पर नौकर के रूप में काम करता था, उसने अपने दोस्त रोशन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने रेणु अग्रवाल के हाथ-पैर बांधकर उनकी हत्या कर दी और घर से जेवरात और नकदी लूट ली।

पुलिस की जांच

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें रांची से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं।

24 Sept 2025 11:46 am

