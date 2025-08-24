एक्शन में आई पुलिस, राजधानी एक्सप्रेस में पकड़ी गई ‘पानी वाले गांजे’ की तस्करी

भोपाल जंक्शन पर हुई इस कार्रवाई में दो यात्रियों को हिरासत में लिया गया, जो इस खेप को दिल्ली ले जा रहे थे। डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि तस्करों ने राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन को तस्करी के लिए चुना, क्योंकि इसकी कड़ी सुरक्षा के बावजूद उन्हें लगता था कि जांच से बच सकते हैं।

यह घटना रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरपीएफ और जीआरपी के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।