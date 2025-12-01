मैं अपने ‘जान’ के साथ जिंदगी जीने जा रही हूं… नई नवेली दुल्हन ने फोन पर तोड़ी शादी

बिहार में मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता ने विवाह के कुछ ही दिनों बाद प्रेम प्रसंग को नया मोड़ देते हुए अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ फरार होने का सनसनीखेज कदम उठा लिया। जानकारी के अनुसार, विवाह के बाद पति-पत्नी साथ में ससुराल और मायके के बीच आते–जाते रहे। 22 नवंबर को हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी हुई थी, और 23 नवंबर को पति अपनी दुल्हन को घर ले आया। इसके बाद 27 नवंबर को लड़की के पिता नवविवाहिता को वापस मायके ले गए, जहाँ पति भी साथ ही रुका रहा।