मैं अपने ‘जान’ के साथ जिंदगी जीने जा रही हूं… नई नवेली दुल्हन ने फोन पर तोड़ी शादी

नई नवेली दुल्हन प्रेमी के साथ फरार (AI Image)
बिहार में मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता ने विवाह के कुछ ही दिनों बाद प्रेम प्रसंग को नया मोड़ देते हुए अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ फरार होने का सनसनीखेज कदम उठा लिया। जानकारी के अनुसार, विवाह के बाद पति-पत्नी साथ में ससुराल और मायके के बीच आते–जाते रहे। 22 नवंबर को हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी हुई थी, और 23 नवंबर को पति अपनी दुल्हन को घर ले आया। इसके बाद 27 नवंबर को लड़की के पिता नवविवाहिता को वापस मायके ले गए, जहाँ पति भी साथ ही रुका रहा।
दो दिन मायके में रहने के बाद विवाहिता अपने पति के साथ ससुराल लौट रही थी। रास्ते में महेशी चौक पर पत्नी ने बहाना बनाया कि ससुराल खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ मिठाई ले आनी चाहिए। पति जैसे ही मिठाई खरीदने दुकान पर गया, तभी पत्नी पहले से मौजूद अपने प्रेमी की मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गई।
जब पति मिठाई लेकर लौटा, तो पत्नी गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अंततः जब उसने पत्नी को फोन किया, तो पत्नी ने साफ शब्दों में कहा-“मैं अपने 'जान' के साथ नई जिंदगी जीने जा रही हूँ।” घटना की जानकारी पति ने तुरंत ससुरालवालों को दी, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने गांव में भी चर्चा का माहौल बना दिया है।
