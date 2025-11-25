‘तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ…’ वायरल ऑडियो-चैट से बढ़ी कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटतिल की मुश्किलें

सोमवार को पालक्कड़ में पत्रकारों से बातचीत में राहुल ममकूटथिल ने कहा, “मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूँ। एक निश्चित चरण पर पहुँचने के बाद मैं अपना पक्ष रखूँगा। मेरे नाम से जो ऑडियो चलाया जा रहा है, अगर उससे पहले कोई मुझसे पूछता तो मैं बता देता। लेकिन मेरी फोटो जोड़कर वायरल करने के बाद पूछने का क्या मतलब? मैंने इस देश के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास भी कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा।”