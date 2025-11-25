‘तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ…’ वायरल ऑडियो-चैट से बढ़ी कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटतिल की मुश्किलें

निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल (IANS)
केरल के निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर उनका एक कथित वॉट्सऐप चैट स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर किसी महिला को प्रेग्नेंट करने की इच्छा जता रहे हैं और बाद में गर्भावस्था की पहली तिमाही में परेशानी होने पर उसे अकेले अस्पताल जाने के लिए रूखे लहजे में कहते सुनाई दे रहे हैं।
“तुम बहुत बदल गए हो… बच्चा तो तुम ही चाहते थे न?”
जवाब में पुरुष की आवाज (जिसे राहुल ममकूटथिल का बताया जा रहा है) “अस्पताल चली जा”।
एक अन्य स्क्रीनशॉट में कथित मैसेज है:
“मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ, मुझे हमारा बच्चा चाहिए।”
हालांकि इन ऑडियो और चैट की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं हुई है और राहुल ममकूटथिल ने इन्हें फर्जी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सोमवार को पालक्कड़ में पत्रकारों से बातचीत में राहुल ममकूटथिल ने कहा, “मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूँ। एक निश्चित चरण पर पहुँचने के बाद मैं अपना पक्ष रखूँगा। मेरे नाम से जो ऑडियो चलाया जा रहा है, अगर उससे पहले कोई मुझसे पूछता तो मैं बता देता। लेकिन मेरी फोटो जोड़कर वायरल करने के बाद पूछने का क्या मतलब? मैंने इस देश के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास भी कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा।”
यह नया वायरल ऑडियो उसी पुरानी क्लिप का कथित अगला हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके चलते अगस्त 2025 में एक मलयालम अभिनेत्री और एक लेखिका ने राहुल ममकूटथिल पर यौन दुराचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने केरल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने कहा, “फिलहाल राहुल ममकूटथिल पार्टी के सदस्य नहीं हैं। सरकार और पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है, तो उसके बाद पार्टी अगला कदम उठाएगी। अभी उन्हें वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है।” मामले की जांच जारी है। पुलिस ने अभी तक वायरल ऑडियो और चैट की फॉरेंसिक जाँच शुरू करने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग