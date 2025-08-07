7 अगस्त 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

Anant Singh: जेल से निकलते ही अलग अंदाज में दिखे अनंत सिंह, बोले- नीतीश 10 साल और CM रहे तो सोने से तौल दूंगा

बाहुबली नेता अनंत सिंह बेउर जेल से रिहा हुए और उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि राजद विधानसभा चुनाव में 15 से अधिक सीटें जीतने में मुश्किल होगी। उन्होंने राजद की संभावनाओं को कम बताया है।

पटना

Mukul Kumar

Aug 07, 2025

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह। फोटो- IANS

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह बुधवार को बेउर जेल से रिहा हुए। बाहर निकलते ही वह फिर अलग अंदाज में दिखे। इसके साथ, उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान भी दिया है।

गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि लालू यादव को विधानसभा चुनाव में 15 सीटें भी हासिल करने में मुश्किल होगी। इससे अधिक सीट बिहार में राजद नहीं जीत पाएगी।

नीतीश कुमार को सोने से तौल दूंगा- अनंत सिंह

वहीं अनंत सिंह ने एनडीए की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि बाकी सीटें नीतीश कुमार और भाजपा जीतेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। अगर वह 10 साल और सत्ता में रहे, तो मैं उन्हें सोने से तौल दूंगा।

उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्हें 'सातवीं फेल' करार दिया। इसके साथ, उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र योग्यता लालू यादव का बेटा होना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर तेजस्वी मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।

नीतीश कुमार के बेटे की अनंत सिंह ने की प्रशंसा

सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी प्रशंसा की और उनके राजनीति में आने का समर्थन किया। सिंह ने कहा कि वह विद्वान और उच्च शिक्षित हैं। उन्हें राजनीति में जरूर आना चाहिए।

'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह, बहुचर्चित नौरगा-जलालपुर गोलीबारी मामले में पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। इस मामले में इस साल की शुरुआत में सोनू-मोनू गिरोह के साथ झड़प हुई थी।

रिहाई के बाद, समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने उनका फूलमालाओं और जश्न के साथ स्वागत किया। सिंह गुरुवार को अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए मोकामा में एक रोड शो करने वाले हैं।

उनकी वापसी को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में मोकामा सीट से विधायक हैं। वह सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव जीती थीं।

