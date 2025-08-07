Anant Singh: जेल से निकलते ही अलग अंदाज में दिखे अनंत सिंह, बोले- नीतीश 10 साल और CM रहे तो सोने से तौल दूंगा

उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्हें 'सातवीं फेल' करार दिया। इसके साथ, उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र योग्यता लालू यादव का बेटा होना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर तेजस्वी मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।