सरकार ने नहीं दिया 500 करोड़ का बकाया, 650 अस्पतालों ने रोका गरीबों का इलाज

IMA की हरियाणा शाखा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने दावा किया है कि उसे 245 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 175 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 70 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है। लेकिन IMA ने इस राशि को "अपर्याप्त" बताया। IMA के अध्यक्ष डॉ. महावीर पी. जैन ने कहा, "245 करोड़ रुपये में से केवल 30-40 करोड़ रुपये ही अस्पतालों को दिए गए हैं। अगर हम सेवाएं शुरू करते हैं, तो प्रतिदिन 5-7 करोड़ रुपये का बिल आएगा। हम चाहते हैं कि सभी बकाया 15 दिनों में चुकाए जाएं।"