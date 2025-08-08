8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सरकार ने नहीं दिया 500 करोड़ का बकाया, 650 अस्पतालों ने रोका गरीबों का इलाज

Ayushman Bharat Yojana: IMA की हरियाणा शाखा ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है।

हिसार

Devika Chatraj

Aug 08, 2025

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (File Photo)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा शाखा ने गुरुवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा भुगतान में देरी के बावजूद लिया गया, जिसके तहत लगभग 650 निजी अस्पतालों के 490 करोड़ रुपये से अधिक के दावे बकाया हैं।

हरियाणा में 70-80 लाख लाभार्थी

आयुष्मान भारत योजना, जो केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। हरियाणा में इस योजना के तहत 70-80 लाख लाभार्थी शामिल हैं, और निजी अस्पताल इनमें से 90% मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन, भुगतान में देरी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण निजी अस्पतालों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।

490 करोड़ रुपये बकाया

IMA हरियाणा के सचिव डॉ. धीरेंद्र के. सोनी ने कहा, "सरकार स्वीकार करती है कि 490 करोड़ रुपये बकाया हैं। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो निजी अस्पताल कैसे चलेंगे? हमारे पास डॉक्टरों, कर्मचारियों और वेंडरों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं।" उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही।

SHA ने किया दावा

IMA की हरियाणा शाखा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने दावा किया है कि उसे 245 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 175 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 70 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है। लेकिन IMA ने इस राशि को "अपर्याप्त" बताया। IMA के अध्यक्ष डॉ. महावीर पी. जैन ने कहा, "245 करोड़ रुपये में से केवल 30-40 करोड़ रुपये ही अस्पतालों को दिए गए हैं। अगर हम सेवाएं शुरू करते हैं, तो प्रतिदिन 5-7 करोड़ रुपये का बिल आएगा। हम चाहते हैं कि सभी बकाया 15 दिनों में चुकाए जाएं।"

गरीब वर्ग के लाभार्थी प्रभावित

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को दावा किया था कि दावों का निपटारा शुरू हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल ने बुधवार को IMA के साथ बैठक की और सेवाएं निलंबित न करने की अपील की, लेकिन अस्पतालों का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया धीमी और अपर्याप्त है। इस निलंबन से हरियाणा के 1.2 करोड़ लाभार्थियों, खासकर गरीब और कमजोर वर्गों, को गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है। IMA ने 14 अगस्त को स्थिति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई तय करने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / National News / सरकार ने नहीं दिया 500 करोड़ का बकाया, 650 अस्पतालों ने रोका गरीबों का इलाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.