सरकार ने नहीं दिया 500 करोड़ का बकाया, 650 अस्पतालों ने रोका गरीबों का इलाज

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा शाखा ने गुरुवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा भुगतान में देरी के बावजूद लिया गया, जिसके तहत लगभग 650 निजी अस्पतालों के 490 करोड़ रुपये से अधिक के दावे बकाया हैं।
आयुष्मान भारत योजना, जो केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। हरियाणा में इस योजना के तहत 70-80 लाख लाभार्थी शामिल हैं, और निजी अस्पताल इनमें से 90% मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन, भुगतान में देरी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण निजी अस्पतालों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।
IMA हरियाणा के सचिव डॉ. धीरेंद्र के. सोनी ने कहा, "सरकार स्वीकार करती है कि 490 करोड़ रुपये बकाया हैं। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो निजी अस्पताल कैसे चलेंगे? हमारे पास डॉक्टरों, कर्मचारियों और वेंडरों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं।" उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही।
IMA की हरियाणा शाखा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने दावा किया है कि उसे 245 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 175 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 70 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है। लेकिन IMA ने इस राशि को "अपर्याप्त" बताया। IMA के अध्यक्ष डॉ. महावीर पी. जैन ने कहा, "245 करोड़ रुपये में से केवल 30-40 करोड़ रुपये ही अस्पतालों को दिए गए हैं। अगर हम सेवाएं शुरू करते हैं, तो प्रतिदिन 5-7 करोड़ रुपये का बिल आएगा। हम चाहते हैं कि सभी बकाया 15 दिनों में चुकाए जाएं।"
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को दावा किया था कि दावों का निपटारा शुरू हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल ने बुधवार को IMA के साथ बैठक की और सेवाएं निलंबित न करने की अपील की, लेकिन अस्पतालों का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया धीमी और अपर्याप्त है। इस निलंबन से हरियाणा के 1.2 करोड़ लाभार्थियों, खासकर गरीब और कमजोर वर्गों, को गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है। IMA ने 14 अगस्त को स्थिति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई तय करने की बात कही है।