IMD Alert: अगले 3 दिन होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

जहां एक तरफ लोग मानसून की विदाई का इतंजार कर रहे है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इससे लगातार तापमान में गिरावट आएगी और रात के समय ठंड बढ़ने लगेगी। हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों तक राज्य के अधिकतर जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 4 अक्टूबर को हिसार, भिवानी, अंबाला और गुरुग्राम समेत कई जिलों में और 5 अक्टूबर को फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर और पंचकूला समेत कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं 6 अक्टबूर को कुरुक्षेत्र, चरखीदादरी और कैथल के अलावा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।