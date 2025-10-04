IMD Alert: अगले 3 दिन होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

IMD issues Heavy Rain Alert
अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। हालांकि अभी भी मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। इस साल देश के अधिकतर राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई है। कुछ दिनों तक बारिश में कमी आने के बाद अब फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते है कि अगले 3 दिन किन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
जहां एक तरफ लोग मानसून की विदाई का इतंजार कर रहे है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इससे लगातार तापमान में गिरावट आएगी और रात के समय ठंड बढ़ने लगेगी। हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों तक राज्य के अधिकतर जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 4 अक्टूबर को हिसार, भिवानी, अंबाला और गुरुग्राम समेत कई जिलों में और 5 अक्टूबर को फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर और पंचकूला समेत कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं 6 अक्टबूर को कुरुक्षेत्र, चरखीदादरी और कैथल के अलावा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।
उत्तर प्रदेश में भी जाता हुआ मानसून कहर बरसा रहा है। यहां वाराणसी और लखनऊ समेत 10 जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश के रुकने की संभावना नहीं है। राज्य में शनिवार के लिए 27 जिलों में बारिश, जिसमें 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने, 4, 5 और 6 अक्टूबर के लिए भी हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आने वाले 72 घंटे हल्की से भारी बारिश देखने को मिलेगी। शनिवार को रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर यानी रविवार को भी राज्य में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अधिकत जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा ले लेगा।
मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। यह पहली बार है जब राज्य में मानसून खत्म होने के दो सप्ताह बाद भी लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश का यह दौर जारी रहने वाला है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 4,5 और 6 अक्टूबर को राज्य में हल्की से भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। बारिश के साथ साथ राज्य में आने वाले दिनों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।
बिहार में भी इन अन्य राज्यों की तरह मानसून अब भी सक्रिय है। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में देर रात बारिश होने के चलते सुबह अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज के लिए भी राज्य के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 35 जिलों के लिए यलो और तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं अगले 3 दिन में राज्य में बारिश की यहीं स्थिति बनी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग में एक गहरा दबाव बनने के चलते राज्य में लगातार बारिश देखने को मिल रही है।
