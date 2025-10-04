Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 3 दिन होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी समेत अन्य कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

3 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 04, 2025

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। हालांकि अभी भी मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। इस साल देश के अधिकतर राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई है। कुछ दिनों तक बारिश में कमी आने के बाद अब फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते है कि अगले 3 दिन किन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।

हरियाणा में 3 दिनों तक भारी बारिश

जहां एक तरफ लोग मानसून की विदाई का इतंजार कर रहे है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इससे लगातार तापमान में गिरावट आएगी और रात के समय ठंड बढ़ने लगेगी। हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों तक राज्य के अधिकतर जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 4 अक्टूबर को हिसार, भिवानी, अंबाला और गुरुग्राम समेत कई जिलों में और 5 अक्टूबर को फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर और पंचकूला समेत कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं 6 अक्टबूर को कुरुक्षेत्र, चरखीदादरी और कैथल के अलावा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।

उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी जाता हुआ मानसून कहर बरसा रहा है। यहां वाराणसी और लखनऊ समेत 10 जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश के रुकने की संभावना नहीं है। राज्य में शनिवार के लिए 27 जिलों में बारिश, जिसमें 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने, 4, 5 और 6 अक्टूबर के लिए भी हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश की संभावना

मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आने वाले 72 घंटे हल्की से भारी बारिश देखने को मिलेगी। शनिवार को रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर यानी रविवार को भी राज्य में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अधिकत जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा ले लेगा।

पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश

मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। यह पहली बार है जब राज्य में मानसून खत्म होने के दो सप्ताह बाद भी लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश का यह दौर जारी रहने वाला है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 4,5 और 6 अक्टूबर को राज्य में हल्की से भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। बारिश के साथ साथ राज्य में आने वाले दिनों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।

बिहार के सभी जिले आज अलर्ट पर

बिहार में भी इन अन्य राज्यों की तरह मानसून अब भी सक्रिय है। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में देर रात बारिश होने के चलते सुबह अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज के लिए भी राज्य के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 35 जिलों के लिए यलो और तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं अगले 3 दिन में राज्य में बारिश की यहीं स्थिति बनी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग में एक गहरा दबाव बनने के चलते राज्य में लगातार बारिश देखने को मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Oct 2025 11:58 am

Published on:

04 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / National News / IMD Alert: अगले 3 दिन होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

High Courts judges Vacancy: देश के HC में 29% जजों के पद खाली, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी, सिर्फ 2 हाईकोर्ट में पूरा स्टाफ

Judges post vacant in High Courts
Patrika Special News

दूसरी पत्नी को दोस्तों के साथ सोने पर किया मजबूर, चुपके से वीडियो भी बनाया, महिला की शिकायत ने मचाई खलबली!

CG Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

ट्रक के नीचे आने से तीन साल की मासूम का सिर धड़ से अलग, बेटी की लाश से लिपट कर रोते-रोते बेहोश हुई मां

Ambala road accident
राष्ट्रीय

जेल में चल रहा था दशहरा का जश्न, फिल्मी स्टाइल में भागे कैदी, कंबल की मदद से ऐसे हुए फरार

राष्ट्रीय

एक ही लड़की को दिल दे बैठे दो यार, एक के खिलाफ रची साजिश, दिया ये अंजाम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.